CASI 2.000 MILLONES DE PERSONAS BEBEN AGUA CONTAMINADA CON MATERIA FECAL, SEGÚN LA ONU

Cerca de 2.000 millones de personas utilizan agua potable contaminada con materia fecal, con lo que están expuestas a contraer enfermedades que incluso pueden llevar a la muerte, mientras los países no están invirtiendo lo suficiente para cumplir con los objetivos de agua y saneamiento recogidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la ONU en 2015 y que deben cumplirse en 2030.Así se recoge en un nuevo informe hecho público este jueves por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en nombre de ONU Agua, que es un mecanismo de Naciones Unidas establecido en 2003 y formado por varias agencias humanitarias.“Hoy en día, casi 2.000 millones de personas usan una fuente de agua potable contaminada con heces, lo que las pone en riesgo de contraer cólera, disentería, fiebre tifoidea y polio”, afirmó María Neira, directora del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la OMS.Neira agregó que “se calcula que el agua potable contaminadca causa más de 500.000 muertes por diarrea cada año y es un factor importante en varias enfermedades tropicales desatendidas, como gusanos intestinales, esquistosomiasis y tracoma”.El informe, titulado ‘Análisis global y evaluación de agua y saneamiento’ (Glaas 2017, por sus siglas en inglés), hace hincapié en que los países no cumplirán las aspiraciones mundiales de acceso universal al agua potable y al saneamiento en 2030 salvo que tomen medidas para utilizar los recursos financieros de manera más eficiente y se intensifiquen los esfuerzos para identificar nuevas fuentes de financiación.FINANCIACIÓN INSUFICIENTEEl estudio indica que los países han aumentado sus presupuestos para agua, saneamiento e higiene en un promedio anual de 4,9% durante los tres últimos años, pero el 80% de las naciones indican que la financiación sigue siendo insuficiente para cumplir con los objetivos nacionales en este ámbito.En muchos países en desarrollo, los objetivos actuales de cobertura nacional de agua, saneamiento e higiene se basan en el acceso a infraestructura básica, que no siempre puede ofrecer servicios continuamente seguros y confiables. Las inversiones previstas aún no han tenido en cuenta las metas mucho más ambiciosas de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que apuntan a un acceso universal a servicios de agua y saneamiento seguros para 2030.Para cumplir con las metas globales de ODS respecto al acceso universal a servicios de agua y saneamiento en 2030, el Banco Mundial calcula que las inversiones en infraestructura deben triplicarse hasta 114.000 millones de dólares (107.000 millones de euros) cada año, cifra que no incluye los costes de operación y mantenimiento.