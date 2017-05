Mayra Gómez Kemp: "No me gusta la cacería contra Edmundo porque no es mala gente"

Etiquetas

Mayra Gómez Kemp, Miriam Díaz Aroca, Consuelo Berlanga, Luisa Martin, Pepe Carabias, Marlene Morreau, Luis Larrodera, Manolo Royo y Emma Ozores rindieron un emotivo homenaje a Chicho Ibáñez Serrador durante la presentación del documental 'Historias para recordar' de 'Imprescindibles', coincidiendo con el 45 aniversario del estreno del 'Un, dos, tres... Responda otra vez' en TVE.

COMPAÑEROS DE CHICHO IBÁÑEZ LE RINDEN HOMENAJE EN EL 45 ANIVERSARIO DE 'UN, DOS, TRES* RESPONDA OTRA VEZ'

Como no podía ser de otra forma uno de los temas principales de conversación durante el homenaje fue el estado de salud de María Teresa Campos y es que como amigos y compañeros de la presentadora todos estaban muy preocupados por su estado. Por su parte Mayra quiso dejar claro que lo sucedido con María Teresa nada tenía que ver con el estrés al que ha sido sometida en los últimos días por la participación de Edmundo Arrocet en 'Supervivientes'.

CHANCE: Un placer tenerte esta tarde. Cuéntanos qué vamos a ver en Imprescindibles.

Mayra Gómez Kemp: Para mí esto es un documental que ha tardado quince años, llega tarde, pero más vale tarde que nunca. No sé qué habrán puesto de mi participación. Me han dicho que voy a llorar, que me aguante porque va a haber muchas emociones.

MAYRA GÓMEZ KEMP: "GRACIAS A ÉL QUE ME METIÓ EN EL PROGRAMA E HICE QUE LAS MUJERES ROMPIERAN UN TECHO DE CRISTAL"

CH: Junto a Chicho viviste una época dorada con muchísimos recuerdos.

MG: Muchísimos recuerdos, muchísimo trabajo. En mi vida he trabajado tanto ni he estudiado tanto. Pensé que cuando me hiciera artista iba a salir de noche, iba a ir de fiesta, y he estudiado más que cuando estaba en la Universidad. No había pinganillo ni teleprompter y tenía que hacerlo todo de memoria. Estaba todo el rato estudiando. Fue maravilloso con esta maravillosa gente, tantos cómicos, concursantes... Cuando estás en un éxito, las cosas cambian; el problema es cuando estás en un fracaso. Pero trabajar con Chicho fue aprender y aprender.

CH: Todos los que habéis trabajado con él habláis maravillas. ¿Era muy exigente?

MG: Sí, era muy duro y era muy exigente. Cuando trabajo soy como él, soy germánica a la hora de trabajar y por eso nunca tuve grandes problemas con él, un par de encontronazos en tantos años.

CH: Chicho ha hecho historia en el mundo de la televisión, y tú también formas parte.

MG: Gracias a él que me metió en el programa e hice que las mujeres rompieran un techo de cristal. Como salió bien, no resultó extraño que una mujer presentara un concurso. Yo soy la primera mujer en el mundo que presentaba un concurso. En Estados Unidos a día de hoy no hay mujeres que presenten concursos.

MAYRA GÓMEZ KEMP: "EDMUNDO LO PASÓ MUY MAL CON LO DE SU ESPOSA, MUY MAL Y TARDÓ MUCHO EN SALIR DE ESO"

CH: Con Bigote Arrocet te vimos disfrutar mucho. ¿Cómo le estás viendo en Supervivientes?

MG: Le veo de vez en cuando. Bigote es muy suyo. En el programa él estaba con todos los demás cómicos pero luego se aislaba.

CH: O sea que no nos tiene que extrañar conforme le vemos.

MG: No, él no quiere conflictos en su vida. Lo pasó muy mal con lo de su esposa, muy mal y tardó mucho en salir de eso. No me gusta la cacería contra Edmundo porque no es mala gente.

CH: ¿Hay mucha gente que se está cebando con él?

MG: Sí, ¿qué es de derechas? Yo tengo muchos amigos de derechas y no les hace mala gente, son de derechas.

CH: ¿Estás enterada de lo que le ha ocurrido a María Teresa?

MG: Sí.

CH: Se está hablando mucho de si debían informar a Edmundo de lo que le había sucedido a María Teresa.

MG: Creo que esa decisión le corresponde tomarla a María Teresa. No soy yo quien para decir. Estoy muy pendiente a través de terceras personas de cómo está ella. Las hijas están muy mal, muy agobiadas y no es momento de molestar. Ahora quien me preocupa es María Teresa.

MAYRA GÓMEZ KEMP: "YO HE SUPERADO DOS ENFERMEDADES MUY GORDAS Y JAMÁS SE ME HA OCURRIDO DECIR QUE LA CULPA ES DEL ESTRÉS"

CH: Hemos visto a sus hijas muy hundidas porque no saben el alcance de la lesión.

MG: Están muy afectadas porque es muy gordo. Teresa superó un cáncer no hace mucho, sus hijas, las dos, también. Se le murió una hermana. Es mucho.

CH: Quizá la cacería a la que se está viendo sometido Edmundo haya terminado por pasarle factura.

MG: Yo espero que no sea eso. Yo he superado dos enfermedades muy gordas y jamás se me ha ocurrido decir que la culpa es del estrés o de Dios. Tu cuerpo es el que se enferma y el que se salva. Los médicos y la medicina ayudan a tu cuerpo a rehacerse. No se pueden decir esas cosas.

CH: A ti te vemos muy bien.

MG: Muchas gracias. Yo estoy muy bien, me hago mis ITV's, tengo médicos maravillosos que me tienen muy controlada y se lo agradezco.

CH: Tú sí que puedes decir que eres un ejemplo de superación.

MG: Mira por lo menos hablo, que me dijeron que iba a ser difícil. Todavía llevo mi lengua al gimnasio, pero estoy aquí que es lo importante, pero estoy bien, fuerte y con ganas.