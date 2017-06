Médicos y pacientes piden a las CCAA garantizar que hay dinero para tratar a más pacientes con hepatitis C

Etiquetas

La Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), que agrupa a siete sociedades científicas y asociaciones de pacientes, pide a las comunidades autónomas que se comprometan a garantizar el uso de los nuevos fármacos de la hepatitis C en todos los pacientes, con independencia de la gravedad de su enfermedad, y que se comprometan a contemplar esta decisión en sus presupuestos.

Esta entidad ha celebrado que en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se celebrará la próxima semana, el Ministerio de Sanidad vaya a plantear a los consejeros autonómicos ampliar el uso de estos tratamientos antivirales de última generación, más allá de los que incluía el plan que se aprobó en 2015.

No obstante, consideran que esta decisión debe acompañarse de un compromiso económico "de modo que se avance con equidad en la extensión del tratamiento a todos los grados de fibrosis".

Además, ha señalado el coordinador de la Alianza, Javier García-Samaniego, este avance "podría ser mucho mayor y más efectivo si fuese acompañado de otras medidas relacionadas con la prevención y el cribado".

En particular, la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE) considera especialmente relevantes el desarrollo de planes específicos de eliminación de la hepatitis C en instituciones penitenciarias y pacientes con adicciones, grupos de riesgo principales en los que resulta necesario la extensión de programas de cribado que permitan avanzar en el diagnóstico de las personas que están infectadas y no lo saben.

"España está en condiciones de convertirse en una gran referencia internacional en la eliminación de la hepatitis C, pero junto a la extensión equitativa del tratamiento antiviral a todos los que lo necesitan, necesitamos sacar a la luz la infección por VHC no diagnosticada, que se estima que alcanza al 35-50% de los pacientes", ha indicado el coordinador de la Alianza.

Por ello, las sociedades científicas y agrupaciones de pacientes pertenecientes a la Alianza piden que se considere la posibilidad de incluir el diseño y desarrollo de planes de cribado que cubran a las poblaciones de riesgo, dotando a la Atención Primaria de los medios y recursos necesarios para que pueda participar en estos programas.