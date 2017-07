LA OMS ALERTA DE QUE LA GONORREA ES CADA VEZ MÁS RESISTENTE A LOS ANTIBIÓTICOS

Etiquetas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este viernes de que la gonorrea, una enfermedad contagiosa de transmisión sexual, es cada vez más resistente a los antibióticos y que incluso es imposible ya de tratar en algunos casos."Las bacterias que causan la gonorrea son particularmente inteligentes; cada vez que usamos una nueva clase de antibióticos para tratar la infección, evolucionan para que el tratamiento no acabe con ellas", explicó la doctora Teodora Wi, del departamento de Reproducción Humana de la OMS.El informe de la OMS asegura que se ha observado una amplia resistencia a los antibióticos más antiguos y baratos, pero que en algunos países de ingresos altos, donde la vigilancia es mejor, también han encontrado casos de infección que no son tratables por todos los antibióticos conocidos."Estos casos pueden ser sólo la punta del iceberg, ya que los países de bajos ingresos, donde la gonorrea es realmente más común, carecen de sistemas para diagnosticar y reportar infecciones no tratables", agregó la doctora Wi.La OMS ha publicado este informe sobre la gonorrea, que afecta a 78 millones de personas y en el que han participado 77 países, porque del 9 al 12 de julio se celebrará en Brasil el Congreso Mundial de enfermedades de transmisión sexual y VIH y allí se debatirá y se buscarán soluciones a este grave problema. Ante estos datos, la OMS tan solo recomienda la prescripción de dos antibióticos (ceftriaxone y azithromycin) para acabar con la gonorrea, e insta a la industria farmacéutica y a los investigadores a que desarrollen nuevos fármacos contra esta enfermedad.En este sentido, el doctor Manica Balasegaram, director de la Asociación Mundial de Investigación y Desarrollo de Antibióticos (Gardp, sus siglas en inglés), explicó que "para abordar la necesidad urgente de nuevos tratamientos para la gonorrea, tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos con los fármacos existentes y los que están pendientes de aprobación. En el corto plazo, nuestro objetivo es acelerar el desarrollo y la introducción de un nuevo tratamiento combinado".Asimismo, incidió en que "cualquier nuevo tratamiento debe ser accesible para todos los que lo necesiten y asegurarnos de que se utilice adecuadamente, de modo que la resistencia a los medicamentos se ralentice tanto como sea posible".La gonorrea causa infecciones en los genitales, el recto y la garganta. Aunque ambos sexos pueden padecer esta infección, son las mujeres las que sufren más sus efectos negativos a largo plazo, como esterilidad, enfermedad pélvica inflamatoria y un aumento del riesgo a contraer el VIH.