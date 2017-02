MADRID. LA PAREJA DEL PARRICIDA DE LA PAZ Y OTROS TESTIGOS, EN SEGUIMIENTO PSICOLÓGICO PARA EVITAR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

Etiquetas

La pareja del parricida que se arrojó este viernes al vacío con su bebé de un año por una ventana del Hospital La Paz se encuentra en seguimiento psicológico, como también se está vigilando a las personas que fueron testigos de los hechos, incluidos los profesionales del centro, para evitar posibles casos de trastorno de estrés postraumático.Así lo dijo este sábado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, durante su visita al Centro Coordinador del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid, Summa 112.Sánchez Martos, que calificó el suceso de "desgraciado", destacó "el arrojo" de los profesionales que intentaron detener al hombre para que no saltase por la ventana y su sensibilidad ante los acontecimientos."Los médicos y los enfermeros también lloramos", agregó, por lo que también visitó La Paz en la tarde de este viernes para apoyar a esas personas.El consejero recordó que el estrés postraumático "no tiene nada que ver con los atentados" puesto quetambién puede aparecer cuando se presencia cualquier hecho traumático.Asimismo dejó a la Policía el hecho de catalogar este caso como de violencia de género, pues la pareja pudo discutir antes del triste desenlace, y también matizó que "no se dan altas por un criterio administrativo y político, sino clínico y social" y de forma coordinada con la Consejería de Servicios Sociales. Al parecer, el alta de la bebé (ingresada por una cardiopatía debida a su nacimiento prematuro) pudo haberse retrasado por la situación económica en la que se encontraba la pareja.