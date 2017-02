Pau Donés anuncia que vuelve a tener cáncer: "Llegué a creer que me había curado"

Etiquetas

El músico Pau Donés (Huesca, 1966) lleva un año y medio luchando contra el cáncer de colón que le fue diagnosticado en el verano de 2015. Y aunque en abril de 2016 anunciaba que estaba "limpio" de la enfermedad, vuelve ahora a estar de actualidad por lo contrario.

"Llevaba un año limpio. Los marcadores tumorales a cero. En los escáners no se veían tumores. El cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado. Mientras tanto seguía preparando nuestra vuelta al ring. Un disco, una gira y un libro. 2017 iba a ser un año glorioso", escribe Donés en la web de su banda Jarabe de Palo.

Y añade: "De pronto recibo una llamada del hospi. En el último control los marcadores han subido. Me hago un TAC (scaner) y escondido en el peritoneo encuentran un pequeño tumor. ¡Oh, oh! Malas noticias. Pasé un par de días pensando. El cangrejo volvía a despertarse. ¿Qué consecuencias podría tener eso? ¿Cómo iba a afectar a nuestros planes?"

Así las cosas, Donés relata que "llevaba un año y medio en casa, un año y medio estupendo, disfrutando del otoño, del mar, de la familia, de paseos por la montaña inexplicables". Estas sensaciones provocaron que "las ganas de volver a pisar un escenario" se convirtieran en una necesidad de primer orden".

"Después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música. Me daba igual. Pasara lo que pasara, dijeran lo que dijeran, en 2017 Jarabe volvía a los escenarios", cuenta el músico, que acto seguido llamó a su oncóloga.

En esa llamada le explicó a la doctora "todo lo que tenía en mente para este año y que, a pesar de las últimas noticias, no iba a dejar de hacer". Y agrega: "Tenía un plan y el cangrejo no me lo iba a joder. La jefa (así llamo a la doctora Élez) me dijo que ni se me ocurriera dejar mis planes de lado. Que a por ello, con cangrejo o sin cangrejo, con quimioterapia o sin ella".

"Y así lo vamos a hacer. Estrenaremos disco en breve, estrenaremos también libro y a partir de mediados de marzo empezamos con los conciertos. Conciertos grandes, con toda la banda, conciertos más íntimos, en teatros y auditorios, a piano, violonchelo, contrabajo y voz. Habrá días que estaré al 100%, otros que no tanto", destaca.

A este respecto, plantea que habrá días en los que le sobrará voz y otros en los que le falte: "No pasa nada, porque ahí estaré cuando levanten el telón, en uno de los lugares en donde mejor me siento, en uno de los lugares donde más me gusta estar, firmes y a la orden, cantando para ti. Volveremos a compartir nuestras vidas, cosa que con gusto hacemos desde hace muchos años".

"Y al cangrejo, como vengo haciendo desde que le conocí, le dedicaré solo 5 minutos al día, aunque eso sí, durante las actuaciones me acordaré de María, de Andrés, de Lino, y pensaré en todas aquellas personas a las que el bicho se llevó por delante. Y también en todas aquellas que como yo lo siguen toreando día a día. A todos van dedicados los conciertos de este año", subraya.

Por último, termina Pau Donés su comunicado con una declaración de intenciones inequívoca: "Conciertos, directo, viajes, escenarios. Como dicen en Italia, non vedo l'ora di cominciare. En nada nos volvemos a ver las caras.¡Hasta pronto Music Lovers!"