La Plataforma de Afectados por Hepatitis C se encerrará en enero en Toledo para pedir tratamiento a todos los enfermos

La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C en Castilla-La Mancha va a protagonizar un encierro el próximo mes de enero en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo para pedir a las autoridades sanitarias que todos los enfermos tengan "derecho" a un tratamiento, con independencia del estado en el que se encuentren.

Así lo ha manifestado a Europa Press su presidenta, Pilar Milla, minutos antes de mantener una reunión con el presidente y vicepresidente del Colegio de Médicos de Albacete, Fernando Gómez Bermejo y José María Samaniego, respectivamente, para informarles de la situación y pedirles apoyo a sus reivindicaciones.

Milla ha asegurado que después de dos años de lucha, la situación sigue igual. "Sanidad no cubre la medicación hasta que la hepatitis no esté avanzada, hasta llegar a tener fibrosis en el hígado, cuando estamos en fase 2".

De ahí que demanden que "enfermo detectado, enfermo tratado desde la fase 0". Además, de ser un derecho, es "esencial para proteger a la sociedad porque la hepatitis C es contagiosa y puede originar una pandemia".

Martín Requena, miembro de la Plataforma, ha explicado que él personalmente ha tenido que escuchar de boca de una doctora que su hepatitis C no se la trata porque aún no llega a unos límites. "Los propios especialistas nos comentan que no les está permitido tratarnos. La doctora de digestivo me dijo que tenía que estar más grave para darme el tratamiento", ha asegurado.

Aunque, ha matizado, "tenemos unos hepatólogos maravillosos pero faltan recursos humanos y que las autoridades les dejen administrar los medicamentos. Ellos quieren pero si no les está permitido, no hacemos nada", ha argumentado Requena.

INVESTIGACIÓN INFANTIL

Otra de las líneas sobre la que trabajan está en pedir a la Administración apoyo para la investigación infantil "porque para los niños no hay absolutamente nada, un niño que ha nacido con el virus y su cuerpo no hace anticuerpos, con diez años padece cirrosis y fallece", ha matizado Milla. Destinar, por tanto, dinero a la investigación e incluir en los pacientes con necesidad de tratamiento "a los enfermos que están en las cárceles".

Según los datos aportados por la presidenta de la Plataforma, la población reclusa afectada de hepatitis ronda el 20 por ciento, un porcentaje alto que, sin embargo, "tampoco recibe tratamiento porque no se hace cargo Instituciones Penitenciarias".

Preguntada por el número de afectados por esta enfermedad, la presidenta de la Plataforma asegura que no sabe "a ciencia cierta" cuántos hay en toda la región porque "no existe un cribado" y "muchos desconocen que tienen la enfermedad puesto que no da la cara y cuando la da ya estás muy enfermo, con cirrosis o hepatocarcinoma".

Por ello, solicitan un programa de detección precoz, "sobre todo de los nacidos a partir del año 1950 que tienen un riesgo alto de estar infectados".

En estos dos años de vida de la asociación, la Junta Directiva ha mantenido reuniones con el Sescam, y con el secretario de Sanidad de Castilla La Mancha; "hemos pedido una reunión con el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, pero todavía no tenemos noticias".

De ahí que si no les reciben, en el mes de enero protagonizarán el encierro en Toledo y seguirán con más medidas de presión en la calle para conseguir sus objetivos.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Albacete, Fernando Gómez Bermejo, ha asegurado que apoyan las reivindicaciones y exigirán a la consejería de Sanidad que escuchen las demandas y tome cartas en el asunto. "Son los especialistas los que deben decidir cuándo se deben administrar los nuevos fármacos, y no criterios económicos. Cómo vamos a estar en contra del tratamiento a un paciente que puedo curarlo", ha concluido el doctor Bermejo.