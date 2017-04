SANIDAD ENCUENTRA GARRAPATAS CON EL VIRUS CRIMEA-CONGO EN CUATRO COMUNIDADES

Etiquetas

- El riesgo de infección es "muy bajo", pero conviene "evitar la picadura". Un estudio realizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre una muestra de 9.000 garrapatas de 11 comarcas de cuatro comunidades atónomas (Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura) ha constatado que un 3% de estos artrópodos parásitos que se alimentan de sangre estaban infectados por el virus Crimea-Congo, que puede producir fiebre hemorrágica y, en casos extremos, la muerte de la persona infectada.Elena Andradas, directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, explicó en un encuentro con periodistas que este estudio se realizó tras la muerte de una persona, en septiembre de 2016, por fiebre hemorrágica, que fue picada por una garrapata infectada por el virus Crimea-Congo.RIESGO MUY BAJOPrecisó que de las 9.000 garrapatas analizadas ninguna provenía "de animales domésticos, sino que se encontraron en animales silvestres como ciervos, jabalíes y gamos. Esto quiere decir que las campañas de desparasitación funcionan".Andradas también destacó que aunque el riesgo de aparición de casos de fiebre hemorrágica "es muy bajo", no se puede descartar que se registre algún caso esporádico de la enfermedad, y "la mejor manera de prevenir las enfermedades transmitidas por garrapatas es evitar su picadura".Por su parte, Ricardo Molina, entomólogo del Instituto Carlos III, aconsejó que "cuando se sale al campo es conveniente utilizar manga larga y pantalón largo, llevar botas cerradas con calcetines, procurando que cubran la parte inferior de los pantalones, así como caminar por la zona central de los caminos y evitar el contacto con la vegetación circundarte. Y muy importante, utilizar repelentes autorizados".EN CASO DE PICADURAPero si del campo se vuelve con una garrapata adherida al cuerpo "hay que actuar lo antes posible para evitar el contagio", agregó este experto.Hay que usar unas pinzas de borde romo y punta fina y si no, desprenderla con los dedos utilizando unos guantes finos, pero no aplastarla. Lo mejor es sujetar a la garrapata firmemente lo más cerca posible de la piel y tirar de ella suavemente hacia arriba, y después limpiar bien la herida con agua y jabón o aplicar un antiséptico. La directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad subrayó que es fundamental "la detección precoz de los casos para poder tratarlo y minimizar el riesgo", porque no todas las personas que son picadas por una garrapata desarrollarán la enfermedad.