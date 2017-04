EL ASMA ES EL SEGUNDO MOTIVO DE CONSULTA ALERGOLÓGICA EN ESPAÑA

Etiquetas

El asma es el segundo motivo de consulta entre los pacientes que acuden por primera vez al especialista de alergología, según se desprende del informe ‘Alergológica’ de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (Seaic), que lo ha dado a conocer con motivo de la celebración del Día Mundial del Asma, que se celebra el próximo martes.Este informe señala que el 23% de los de los pacientes que acuden por primera vez a una consulta de alergología lo hacen siendo el asma el motivo principal de su consulta, cifra que ha descendido ligeramente desde 2005, fecha del último informe, cuando se registró un 28%. Por delante de esta patología se encuentran únicamente las consultas por rinitis alérgica.El doctor Julio Delgado, presidente del Comité de Asma de la Seaic, indica en una nota de prensa que “el asma es una enfermedad de origen alérgico en la mayoría de las ocasiones. En los niños, 8 de cada 10 casos son asma alérgica y en los adultos más de la mitad. De hecho, en el estudio ‘Alergológica’, en más del 80% de los pacientes diagnosticados de asma se comprobó una causa alérgica.”Con motivo de la celebración del Día Mundial del Asma bajo el lema ‘Asthma: better air, better breathing’, la Seaic quiere poner de manifiesto la necesidad de que pacientes y alergólogos se enfrenten a la enfermedad de manera cooperativa. “El asma, como enfermedad crónica, necesita de una actitud activa por parte de médicos y afectados. Es la obligación del alergólogo establecer el tratamiento más idóneo de forma individualizada, a la carta, pero las personas asmáticas no deberían limitarse a recibir el tratamiento prescrito sino que han de asumir su patología y ser conscientes de la importancia del cumplimiento del tratamiento de mantenimiento, independientemente de presentar o no síntomas”, recordó el doctor Delgado. Según la Seaic, el asma es una enfermedad crónica cada vez más frecuente. Se calcula que la padece el 5% de la población adulta y el 10% de los niños y adolescentes en países industrializados; se caracteriza por la aparición de episodios de dificultad respiratoria (crisis o ataques), generalmente asociados a otros síntomas como tos, pitidos al respirar y sensación de ahogo. En muchos casos la enfermedad aparece como respuesta a determinados estímulos que producen alergia como polen, ácaros del polvo, epitelios de animales o ciertos alimentos. Del total de asmáticos, un 5-8 % padece asma grave.