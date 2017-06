CADA 35 SEGUNDOS UN NIÑO CONTRAE CÓLERA EN YEMEN

Etiquetas

- Según Save the Children. Save the Children alertó este miércoles de que “casi la mitad de los más de 5.470 casos de cólera u otras enfermedades relacionadas como la diarrea aguda que se identifican en Yemen cada día se producen en niños menores de 15 años”, es decir, “uno cada 35 segundos”.La ONG hizo hincapié en que “la epidemia está matando cada día a más de 30 personas” y explicó que “actualmente, más de dos millones de niños yemeníes sufren desnutrición aguda y son particularmente vulnerables a esta epidemia, ya que sus sistemas inmunológicos son más débiles para enfrentar la enfermedad”.Señaló que “tratar el cólera es sencillo y barato si se proporciona a los pacientes el tratamiento a tiempo”, pero indicó que “las escasas infraestructuras, la inseguridad alimentaria, la crisis económica y el conflicto que sufre el país dificultan el acceso a los hospitales que se encuentran desbordados y sin suministros”.“La enfermedad, el hambre y la guerra están causando el caos en la población yemení”, denunció el director de Save the Children en Yemen, Grant Pritchard, quien criticó que “las restricciones inaceptables para llevar ayuda y suministros médicos a Yemen, incluyendo los largos retrasos para acceder al principal puerto de Al Hudayda y el cierre del aeropuerto de Saná, hacen que la lucha para detener esta epidemia mortal sea aún más difícil”.Por ello, Save the Children pidió un aumento significativo en la financiación para esta emergencia, puesto que, a su juicio, “es hora de que el mundo actúe antes de que miles de niños y niñas yemeníes mueran por una enfermedad que es completamente prevenible”.