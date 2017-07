El SES pone en marcha un tratamiento "universal" para todos los pacientes con Hepatitis C, con independencia de su grado

Etiquetas

El Servicio Extremeño de Salud (SES) pondrá en marcha a partir de esta semana un tratamiento farmacológico "universal" contra la hepatitis C "para todos los pacientes que lo necesiten, independientemente de su grado de afectación" y "atendiendo a criterios clínicos y a las indicaciones de su hepatólogo".

De este modo lo ha señalado este lunes en rueda de prensa en Mérida (Badajoz) el consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, quien ha explicado que se espera aplicar este tratamiento a unos 1.600 pacientes.

Además, este tratamiento universal tendrá un coste aproximado de entre 16 y 23 millones de euros, lo que supone entre 10.628 y 14.690 euros por paciente, ya que depende del fármaco que se utilice.

Actualmente, según ha indicado el consejero, reciben tratamiento unos 200 pacientes y ya han recibido atención con anterioridad 985 afectados por esta patología, lo que supone unos costes de los actuales tratamientos y los ya aplicados que ascienden a algo más de 99 millones de euros.

Por otro lado, Vergeles ha explicado que se tratará de forma "prioritaria" a aquellos pacientes con un grado 4, 3 ó 2 de la enfermedad, y de forma "excepcional" a algunos con grado 1 ó 0, cuyo caso "podría dar lugar a complicaciones", pero no se trata de una "urgencia".

"TRANQUILIDAD" A TODOS LOS PACIENTES

En este sentido, el consejero ha llamado a la "tranquilidad" a todos los pacientes puesto que "no hace falta acudir antes al patólogo, sino que se hará según las revisiones que tengan", donde se le propondrá al paciente el tratamiento y fármaco que el hepatólogo considere oportuno, ya que "no se va a adelantar ninguna cita que no es necesaria".

De igual modo, ha informado de que la decisión de universalizar el tratamiento de los pacientes con hepatitis C en la región se ha adoptado tras la última reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Sanitario Público y del Comité de Expertos en Hepatología y tras conocer la efectividad de los fármacos para atajar y erradicar esta enfermedad independientemente de su grado de desarrollo.

En esta línea, José María Vergeles ha explicado que el "elevado" coste de los medicamentos contra la hepatitis C y el desconocimiento de la "efectividad" de los mismos, "no curaban y solo retrasaban el desarrollo de la enfermedad y tenían muchos efectos secundarios", lo que impedía hasta "optar por la universalización de los tratamientos".

No obstante, en los últimos cinco años se ha aumentado esa eficiencia de los fármacos y se ha constatado la recuperación de los pacientes en un 95 por ciento de los casos y se han reducido los efectos secundarios.

Finalmente, el consejero también ha explicado los efectos de la hepatitis C en los enfermos que pueden llegar a desarrollar cirrosis o cáncer de hígado, "patologías que se podrán contrarrestar con la puesta en marcha de los tratamientos universales".

En la rueda de prensa también estaban presentes el director gerente del Servico Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, la secretaria general del SES, Concepción Torres, y el hepatólogo Manuel Fernández Bermejo, perteneciente al Comité de Expertos en Hepatología.