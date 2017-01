Sólo 1 de cada 10 españoles conoce la relación entre la salud bucodental y las cardiopatías

Etiquetas

Sólo uno de cada 10 españoles conoce la relación entre la salud bucodental y las cardiopatías, tal y como ha puesto de manifiesto el 'Estudio Sanitas de Salud Bucodental 2016'.

"Una infección en la cavidad bucal puede pasar al torrente sanguíneo y causar problemas a nivel general e incluso dar lugar a complicaciones cardiovasculares", ha comentado la odontóloga de la Dirección Asistencial de Sanitas Dental, Patricia Zubeldia.

Ahora bien, el 89,6 por ciento de los encuestados valora que es importante mantener una correcta higiene bucodental, 8 de cada 10 españoles muestran preocupación por el estado de esta. Sin embargo, más de la mitad de la población no se cepilla los dientes tres veces al día, 9 de cada 10 no usan seda dental después de cada comida y tres de cada cuatro no acude al dentista con la frecuencia recomendada.

"Mantener unos hábitos de higiene bucodental es esencial para evitar la aparición de infecciones bucodentales como las caries y la periodontitis, las cuales, junto con la placa dental, pueden repercutir en problemas generales, entre los que destacan los cardiovasculares y los relacionados con la diabetes", ha recalcado Zubeldia.

No obstante, al poner el foco en las diversas patologías se encuentra que tan solo 1 de cada 10 españoles conoce la relación entre los problemas de salud bucodental y las cardiopatías como la hipertensión arterial, que se pueden ver motivadas por el paso de bacterias presentes en la boca al torrente sanguíneo.

Por otro lado, casi la mitad de la población es consciente de cómo las enfermedades autoinmunes afectan a la salud bucodental, ya que provocan destrucción y absorción del hueso presente alrededor de los dientes, provocando movilidad dentaria.

Finalmente, la relación más conocida, por un 84,3 por ciento de los españoles, es la existente entre la salud bucodental y la diabetes. Y es que, un paciente diabético mal controlado tendrá mayor probabilidad de padecer patologías dentales frecuentes como caries, gingivitis, periodontitis o síndrome de boca seca.