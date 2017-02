Tratar a todos los pacientes, clave para avanzar hacia la eliminación de la hepatitis C

Etiquetas

Tratamientos con pautas cortas y la elección adecuada del tratamiento, dos de los puntos clave de la jornada celebrada este sábado en Sevilla

Este sábado ha tenido lugar en Sevilla la jornada 'MAPA: Manejo práctico de los AADS', patrocinada por Gilead y en la cual se dieron cita expertos en el campo de las enfermedades hepáticas, quienes debatieron acerca de por qué tratar la hepatitis C en estadíos tempranos de la enfermedad como son las personas con grado de fibrosis F0-F1, de la importancia de los beneficios más allá de la respuesta viral sostenida y, finalmente, qué medidas se requieren trabajar para avanzar hacia la eliminación de la hepatitis C.

Es importante tratar la hepatitis C a fin de limitar la progresión de la enfermedad hepática y evitar la propagación de la infección a otras personas. A través de un comunicado se indica que con los fármacos disponibles actualmente se están obteniendo tasas de curación superiores al 96 por ciento, con pautas cortas de tratamiento que puede ser de hasta ocho semanas.

Según la evidencia científica disponible, resulta fundamental tratar a todos los pacientes infectados, independientemente del grado de lesión hepática que tengan, ya que "es la única forma que tenemos para llegar a eliminar el virus".

El médico especialista de Digestivo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, Juan Manuel Pascasio, señaló que los principales retos a los que se enfrentan los profesionales dedicados a las enfermedades hepáticas son "abrir las posibilidades de tratamiento a todos los pacientes infectados por el VHC e iniciar campañas sistemáticas de detección de la infección por VHC en los grupos con factores de riesgo y nacidos entre 1950 y 1980, donde sabemos que la prevalencia de infección por VHC es mayor".

En palabras del jefe de servicio del Departamento de Enfermedades Digestivas, Juan Turnes, "los grandes retos serían dos, extender los beneficios del Plan Estratégico Nacional para el abordaje de la Hepatitis C, cuyos resultados en los dos primeros años han sido magníficos, a la población que todavía no ha tenido acceso a los tratamientos porque no estaban incluidos en los criterios de acceso o, sobre todo, por los que todavía no han sido diagnosticados".

El otro de los retos principales, continúa, "es el abordaje de una enfermedad creciente que afecta a cada vez más personas en nuestro país, la enfermedad hepática con depósito de grasa, lo que se denomina esteatohepatitis no alcohólica. Esta enfermedad que está afectando ya en torno a un 5% de nuestra población, un porcentaje muy significativo, ya que es una causa de cirrosis hepática y de cáncer hepático. Se trata de una enfermedad compleja ya que se relaciona con el sobrepeso, hábitos de vida, enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes, alteraciones del colesterol; produce un daño hepático importante y silencioso, lo cual requiere un abordaje específico, así como la disponibilidad de tratamientos dirigidos que en estos momentos todavía no existen, están en desarrollo, pero todavía no existen".

Otro de los principales temas que se trataron durante la jornada fue la importancia de tratar de forma temprana a los pacientes F0 y F1 con hepatitis, como una de las estrategias principales hacia la ayuda para la eliminación de la enfermedad. Sobre este tema, Juan Turnes señala que "es importante tratar a todos los pacientes, ya que la hepatitis C es una enfermedad infecciosa y, como tal, se trasmite en la población. Si conseguimos diagnosticar a la gran mayoría de los pacientes, y teniendo fármacos que curan prácticamente a la totalidad de los pacientes, no solo vamos a producir un beneficio positivo en la persona individual que se cure, si no en la propia sociedad".

A este respecto, Pascasio señaló que "es muy importante, ya que de esta manera se previene la aparición de complicaciones de la enfermedad hepática y también de las complicaciones extrahepáticas que puede ocasionar el VHC, lo que cual redundará, además, de en una disminución de la morbimortalidad asociada a esta infección, también en una reducción de costes sanitarios, laborales y sociales en el futuro. Además, al tratar a todos los pacientes con infección con VHC se reduce el riesgo de transmisión de la infección a otras personas. Por tanto, invertir ahora en detectar y tratar la infección por VHC aún en estíos muy tempranos de la enfermedad, es una inversión de futuro que mejorará la salud y ahorrar costes".

LA HEPATITIS C, ENFERMEDAD RARA EN UN FUTURO PRÓXIMO

Además, los expertos también quisieron hacer hincapié en cómo la elección del tratamiento para cada paciente es clave para mejorar su día a día y allana el camino hacia la eliminación de la VHC. En palabras de Turnes, "al reducir de manera muy importante la cantidad de pacientes que están infectados, vamos a conseguir la trasmisión de la enfermedad entre la población y acercarnos, no a la eliminación de la enfermedad, porque para esto sería necesaria una vacuna, si no para que la hepatitis C en un plazo de tiempo corto o de 5 ó 10 años pasará a ser una enfermedad rara. Una enfermedad rara con un impacto mínimo, tanto a nivel social como a nivel personal. Para conseguir esto es muy importante tratar a todos los pacientes, incluidos los que presentan daños bajos. Tratando a los pacientes en los primeros estadíos, aunque su hígado esté razonablemente bien, pero la hepatitis C aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, incrementa el desarrollo de diabetes, de daño renal, ya que es un virus claramente pernicioso sobre el hígado, pero también tiene efectos negativos sobre otros sistemas orgánicos importantes".

Turnes destacó que, "en estos dos últimos años, desde la aprobación del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud, hemos conseguido tratar a más de 65.000 pacientes y, según los datos que disponemos los especialistas, demuestran que más del 95% de los pacientes tratados, se han curado. Analizando las cifras globales, son decenas de miles los pacientes que se han curado con tratamientos sin prácticamente efectos adversos, sin ningún deterioro de su calidad de vida durante el tratamiento y, que hemos alcanzado algo que en medicina raras veces se consigue en enfermedades de este tipo, la curación completa".

"Aunque se haya conseguido mucho --continuó Juan Turnes-- todavía queda mucho por conseguir ya que este Plan Nacional fue absolutamente clave en el año 2015, pero en la actualidad necesita una actualización. Extender el tratamiento al resto de los pacientes y la actualización de incorporar definitivamente un mecanismo oficial para que nos permita, a los expertos, diagnosticar a los pacientes ocultos o que desconocen su enfermedad".

Por su parte, Pascasio concluyó: "Hemos conseguido tratar a los pacientes con enfermedad más avanzada. Hemos conseguido ir convenciendo a las autoridades de la importancia de la infección del VHC como problema de salud pública de primera magnitud. Nos falta, como indiqué al principio, abrir el tratamiento a todos los estadios de la enfermedad y realizar cribaje de la infección en la población para intentar avanzar hacia la eliminación de la infección por VHC".

Esta reunión ha contado con la participación del doctor Juan Manuel Pascasio; el doctor Juan Turnes; la doctora Mirem García; la doctora Marta Casado; el doctor José Manuel Sousa y la doctora María José Blanco.

