El Kanka, Despistaos, The Noises, Kitai, Willy Naves y Veintiuno, en el Festival Latidos contra el cáncer infantil

Etiquetas

El Festival Latidos tendrá lugar durante cuatro noches en la Sala Wah Wah de Valencia con el objetivo de recaudar fondos en la lucha contra el cáncer infantil, destinando todo lo recaudado a la Fundación Alba Pérez.

En la primera jornada, el viernes 27 de enero, actuarán El Kanka, Ukelele Clan Band, Willy Naves y Luis Fercán, mientras que el sábado 28 será turno para Sugus, La La Love You, No Regrets y The Gachises.

El siguiente fin de semana, el viernes 3 de febrero tomarán el escenario The Noises, Kitai, Nasanov y Veintiuno. El colofón será el sábado 4 con Despistaos, Nada que decir y Playa Cuberris.

El abono para los cuatro días cuesta 30 euros y se puede comprar en www.wegow.es, si bien también se pueden adquirir entradas para días sueltos separado e incluso hay una fila cero para colaborar económicamente.