EXPERTOS EN CÁNCER DE MAMA DESTACAN LOS BENEFICIOS DE LA CIRUGÍA CONSERVADORA FRENTE A LAS MASTECTOMÍAS

Expertos en cáncer de mama destacaron este viernes los beneficios de la cirugía conservadora (extirpación solo del tumor) frente a cirugías más agresivas como la mastectomía, durante la rueda de prensa inaugural de la 10º Revisión Anual Geicam de Avances en Cáncer de Mama (Ragma), que se celebra hoy y mañana en Madrid.Más de 300 expertos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama se reúnen en esta jornada organizada por el Grupo Español de Investigación del Cáncer de Mama, para abordar las principales líneas de investigación en el manejo de la enfermedad, como cirugías conservadoras, terapias personalizadas de precisión y medidas preventivas con fármacos y hábitos de vida.José Enrique Alés, miembro del Comité Organizador, destacó la importancia de la celebración de jornadas de este tipo para así “desmontar falsas ideas y falsas creencias” entre la población, puesto que todavía hay gente que desconoce que “hay estudios que indican que hay menor mortalidad y menor recaída en los casos en los que se ha optado por una cirugía conservadora que en los casos en los que se ha optado por mastectomía”.En este sentido, Alés destacó que esta jornada, cuyo lema es ‘Cuando menos es más en el manejo del cáncer de mama. Estrategias para reducir la morbilidad’, servirá para reivindicar que “las cirugías menos agresivas no comportan peor pronóstico y, en cambio, suponen una gran mejora en la calidad de vida de las pacientes”.Por su parte, la doctora Monica Morrow, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, explicó que elegir una mastectomía en lugar de una cirugía conservadora tenía su explicación “cuando la cirugía era el único tratamiento”, pero no actualmente, puesto que se hace radioterapia y medicamentos.“En Estados Unidos entre el 75% y el 80% de las operaciones de mama son cirugías conservadoras, aunque esta cifra está bajando”, lamentó Morrow, quien afirmó que esto se debe a la “desinformación” y al pensamiento de que “remover todo el pecho es más seguro, a pesar de que no es cierto”.CRIBADO SELECTIVOSobre los programas de cribado del cáncer de mama, Julia Giménez, jefe clínico de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología, hizo hincapié en que se debe hacer “un cribado selectivo para pacientes de riesgo”, como por ejemplo aquellas mujeres que tienen varios antecedentes con cáncer de mama.Por último, reclamó que “deben uniformarse los criterios de cribado” entre las diferentes comunidades autónomas y “orientarse a hacer un cribado selectivo”, porque “una mujer con dos o tres antecedentes familiares no puede quedarse en un cribado poblacional estándar, sino ir a otro tipo de cribado más selectivo para ella y personalizado”.