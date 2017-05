GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama premia a las cuatro mejores comunicaciones orales

Etiquetas

El Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama ha otorgado el premio a las cuatro mejores comunicaciones orales a las investigaciones presentadas por el Instituto Valenciano de Oncología, la Asociación Instituto Biodonostia, el Hospital Clinic de Barcelona y el Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

La doctora Mª Asunción Algarra García del Instituto Valenciano de Oncología ha sido galardonada por su trabajo 'Infiltrado linfocitario estromal como factor predictivo de respuesta completa patológica (RCp) en cáncer de mama HER2 positivo', cuyo objetivo ha sido evaluar la capacidad predictiva y pronóstica del infiltrado linfocitario estromal en términos de RCp en tumores HER2.

La segunda de las comunicaciones premiadas, 'Oncostatin M receptor is a novel therapeutic target in triple negative breast cáncer', ha sido la presentada por la doctora María Múñoz Caffarel, investigadora ikerbasque de la Asociación Instituto Biodonostia. El objetivo de esta investigación ha sido estudiar el papel que tiene una proteína, el receptor de Oncostatina M, en la progresión de este tipo de cáncer de mama.

La tercera mejor comunicación oral de este 11º Simposio Internacional ha sido la presentada por la doctora Aránzazu Fernández Martínez, del Hospital Clinic de Barcelona, gracias al trabajo 'Correlación entre subtipos subrogados e intrínsecos de cáncer de mama en la práctica clínica'. El objetivo de esta comunicación ha sido analizar las discrepancias existentes entre ambas clasificaciones desde la incorporación de la plataforma PAM50/Prosigna a la práctica clínica habitual de este centro.

Por último, el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza también ha resultado galardonado gracias al trabajo presentado por el doctor Juan Lao Romera bajo el título 'Variabilidad en la captación del SUV entre dos FDG-PET como factor predictivo precoz de respuesta al tratamiento neoadyuvante de carcinoma de mama estadios II y IIIA tratados con antraciclinas y taxanos'. Las conclusiones de este estudio han determinado que esta técnica de imagen es capaz de identificar de forma precoz qué pacientes van a obtener una respuesta completa patológica cuando se administra la quimioterapia de forma preoperatoria.

BECA ANA BALIL

Por otro lado, la doctora de la Clínica Universidad de Navarra, Marta Santiesteban, ha sido agraciada con la Beca 'Ana Balil 2017' por su trabajo 'Estudio mediante secuenciación masiva de la vía Hedgehog-GLI en pacientes con cáncer de mama triple negativo tratadas con quimioterapia estándar vismodegib'.

"A través de este estudio hemos intentado aplicar nuevas estrategias terapéuticas, como la inmunoterapia celular o los inhibidores de célula madre en este subgrupo tumoral, con la intención de mejorar las respuestas completas patológicas y/o añadir una terapia de mantenimiento que pueda revertir la recaída temprana a distancia", ha declarado la doctora.

La Beca Ana Balil tiene una dotación económica de 30.000 euros y su objetivo es fomentar y reconocer la labor de los profesionales que investigan en hospitales o instituciones con un número de camas igual o inferior a 400. Está destinada tanto a investigadores oncólogos como a otros profesionales sanitarios relacionados con el cáncer de mama para que, durante dos años, puedan desarrollar un proyecto de investigación.