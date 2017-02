MADRID. AUMENTA UN 7,5% LOS CASOS DE CÁNCER EN LA REGIÓN

Etiquetas

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, atribuyó este sábado el aumento del 7,5% en el número de casos de cáncer en la región a la detección precoz y a la sensibilización social. "No es por contagio", aseveró.Sánchez Martos hizo esa relación durante su visita al Centro Coordinador del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid, Summa 112, donde, desde su perspectiva de médico, dijo que los tipos de cáncer más frecuentes son los de colon y recto y que el de pulmón "va disminuyendo gracias a que cada vez hay menos gente que fuma y está más sensibilizada para hacerse una prueba de detección precoz a los 50 años".Así, argumentó que "no es negativo" que haya más cáncer de mama, pues los diagnósticos se deben a una mayor prevención y a la autoexploración que se hacen las mujeres. No obstante, lamentó que el 100% de las mayores de 50 años no se hagan una mamografía.El consejero quiso aprovechar su intervención para, en el Día Mundial del Cáncer, que se conmemora este sábado, homenajear a quienes lo padecen y a sus familias. Para ello puso de ejemplo a una mujer que quedó viuda la pasada noche y con un niño de cinco años, tras fallecer su marido por cáncer en La Fundación Jiménez Díaz.