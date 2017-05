Sacyl estudiará la posibilidad de que las farmacias puedan realizar cribados de cáncer de colon

Etiquetas

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha reconocido que estudiará "relativamente pronto" la disposición de las farmacias de la Comunidad para realizar cribados de cáncer de colon.

Durante su presencia en Salamanca, para participar en el X Congreso de Farmacéuticos de Castilla y León, Sáez Aguado ha indicado que, aunque haya "modelos diversos" y "en algunas comunidades" ya se haya iniciado este proceso, en la Comunidad Autónoma se están llevando a cabo "hasta ahora" en los centros de salud.

No obstante, el consejero ha reconocido que es "una buena idea" el estudio de su implantación en las oficinas de farmacia, una proposición que se pueda explorar y "analizar con detalle" por la "capacidad y cercanía" de estos establecimientos.

De ahí que haya defendido que Consejería de Sanidad y sector farmacéutico de Castilla y León estudien "conjuntamente" la posibilidad para una posible implantación, como también ha defendido la presidenta del Consejo de Farmacéuticos en la Comunidad, Raquel Martínez.

La representante de los farmacéuticos ha mostrado el interés de los profesionales del sector por "formar más parte de la estructura sanitaria" y por poder "llegar más a la población" gracias a una red que cuenta con el 52 por ciento de oficinas en el medio rural.

En esta misma línea, el presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha puesto de relieve que las oficinas de Castilla y León son "las que más vertebran" de todo el país, pues dan servicio a una región con "la mayor asistencia farmacéutica por habitante".

Es un sistema que, al contar con un establecimiento por cada 1.600 personas, permite "afianzar la población en los núcleos rurales", tal y como ha continuado Jesús Aguilar en su comparecencia ante la prensa.

Así lo ha señalado antes de la inauguración oficial del congreso, que se celebra en Salamanca con unos 500 inscritos y que permite a los profesionales del sector reflexionar sobre sus condiciones actuales y sobre los retos de futuro.

RECETA ELECTRÓNICA

Por otra parte, en la intervención ante los medios, Sáez Aguado ha remarcado el buen funcionamiento de la receta electrónica y cómo durante el verano se podrá hacer uso de interoperatividad de recetas digitales en ocho comunidades autónomas, una de ellas Castilla y León.

En cuanto al resto de regiones con las que todavía no será posible, el consejero ha dicho que "no será porque la Sanidad de Castilla y León y los colegios de farmacéuticos de Castilla y León no estemos ya preparados".