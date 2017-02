VINO SIN ALCOHOL PARA APOYAR LA INVESTIGACIÓN EN CÁNCER

Etiquetas

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y la empresa Sin Alcohol S.L. han presentado este martes dos vinos sin alcohol en una edición especial de apoyo a los enfermos de cáncer, ya que por cada botella vendida se destinarán 60 céntimos de euro a un proyecto de investigación impulsado por la propia AECC.Ambas entidades han firmado en la sede de la asociación un convenio de colaboración mediante el cual la empresa comercializará WIN.O Tinto y WIN.0 Blanco bajo un formato de botella exclusiva que integra la imagen de la AECC. Esta acción tiene por objetivo concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad y apoyar a los enfermos de cáncer mediante una campaña de hábitos saludables y consejos de motivación. Además se quiere apoyar a la investigación de esta patología con la venta de estos productos, ya que por cada botella vendida se destinarán 60 céntimos de euro a un proyecto impulsado por AECC coordinado por la doctora Jelena Urosevic, investigadora postdoctoral en el grupo de Growth Control and Cáncer Metastasis en el Institute for Research in Biomedicine.La campaña de concienciación irá acompañada del blog ‘Winners’ alojado en la nueva web 'www.win-zero.com' y en las redes sociales se compartirán cuestiones sobre nutrición y mensajes de optimismo.