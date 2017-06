El monologuista Goyo Jiménez realiza hoy un espectáculo solidario para apoyar a los "supervivientes del cáncer"

Etiquetas

El monologuista Goyo Jiménez realizará el espectáculo 'By The Way' este domingo en los Cines Callao de Madrid, y destinará los fondos recaudados a la puesta en marcha de la primera 'Escuela de Supervivientes de Cáncer', impulsada por la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, ha informado la entidad.