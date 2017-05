Un proyecto educativo-sanitario en Bilbao concienciará del necesario diagnóstico y tratamiento adecuados para el asma

Etiquetas

Osakidetza y el Colegio de Farmacéuticos de Bizkaia van a poner en marcha un proyecto educativo-sanitario dirigido a concienciar a las personas que padecen asma bronquial en el área de Bilbao de la necesidad de contar con "un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuados" y "nunca" automedicarse con broncodilatadores.

Los jefes de los servicios de Neumología y Alergias de la OSI Bilbao-Basurto de Osakidetza, Iñaki Arriaga e Ignacio Antepara, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Bizkaia, Elena Castiella, y su director técnico, Juan del Arco, han ofrecido este martes una rueda de prensa en Bilbao con motivo de la celebración del Día Mundial del Asma impulsado por Global Initiative for Asthma (GINA), bajo el lema 'Es hora de controlar el asma'.

Los expertos han alertado de que esta enfermedad afecta a 235 millones de pacientes en el mundo y tiene una prevalencia en esta zona de entre un 4 y un 5% de la población. El asma bronquial es la enfermedad crónica más frecuente en los niños y está presente en todos los países, aunque más del 80% de las muertes por esta causa tienen lugar en países de ingresos bajos y medios-bajos.

En esta ocasión, la convocatoria del Día Mundial del Asma pretende incidir en la necesidad de "controlar" esta enfermedad que "a menudo no se diagnostica correctamente ni recibe el tratamiento adecuado", lo que puede "limitar la actividad del paciente durante toda su vida".

De este modo, se pretende desarrollar "una buena cooperación" de los pacientes con sus médicos y farmacéuticos, identificar y reducir la exposición a los factores de riesgo, "valorar, tratar y monitorizar el asma", aprender a "manejarse ante una crisis de asma", e incidir en la necesidad de "nunca automedicarse sin control especializado".

Se considera que un paciente tiene el asma controlada cuando no tiene síntomas de asma como tos por las mañanas o al correr, puede dormir bien sin despertarte, no necesita medicación "de alivio", no tiene ningún ataque de asma, y puede hacer todas las actividades deportivas y de tiempo libre que desee.

Para conseguirlo, han explicado los expertos, es necesario tener un tratamiento personalizado por escrito, tomar los medicamentos prescritos por el médico, conocer y evitar los factores que pueden desencadenar la crisis de asma, aprender a reconocer los síntomas y saber lo que se debe hacer ante una crisis.

IDENTIFICAR A LA POBLACIÓN SIN CONTROL

En este contexto, se va a poner en marcha en el área de Bilbao un proyecto educativo-sanitario, denominado 'Aflorar', entre los especialistas que tratan el asma y los farmacéuticos. Su objetivo es "concienciar a los pacientes con posible asma bronquial y uso de broncodilatadores sin consejo médico, que deben tener un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuado".

Para ello, se contará con material educativo y la colaboración del Colegio de Farmacéuticos en "este papel de identificar a este grupo de población sin control médico adecuado y que son los que tienen más frecuencia de exacerbaciones y morbi-mortalidad del asma".