EL 75% DE LAS EMERGENCIAS CARDIOVASCULARES SE PRODUCEN EN EL HOGAR

Etiquetas

Cada año se producen en España cerca de 120.000 emergencias cardiovasculares, de las que el 75% ocurren en el hogar, según recordó este lunes la Fundación Española del Corazón (FEC) con motivo de la celebración de su V Foro de Salud Cardiovascular para Pacientes y Familiares que comienza mañana martes.En esta ocasión, el foro abordará como hacer frente a una emergencia cardíaca cuando ésta se produce en el hogar. A este respecto, el doctor Francisco Javier Noriega Sanz, médico adjunto de la Unidad Coronaria del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, afirmó que “cada año se produce en España 120.000 emergencias cardiovasculares, de las que unas 30.000 son paros cardiacos y el 75% se producen en nuestro hogar. Una respuesta rápida y eficaz es primordial en estos casos, lo que pasa por una correcta educación a la población”.Por ello, la FEC recomienda en una nota informativa seguir tres pasos básicos. El primero, reconocer los síntomas como dolor torácico parecido a una opresión en el centro del pecho que incluso se puede irradiar a la mandíbula, el cuello o al brazo izquierdo. La dificultad para respirar que aparece de forma brusca es otra urgencia cardiológica. Según explicó el doctor Noriega, “la disnea será de origen cardiovascular cuando venga acompañada de dolor torácico, palpitaciones y/o hinchazón en las piernas los días previos”.Junto a estos síntomas se añaden la pérdida de consciencia y/o crisis hipertensiva. Un segundo consejo es llamar al 112 y, en tercer lugar, practicar si fuera necesario las maniobras de resurrección pulmonar (RCP).“Realizar el RCP salva vidas, pero solo el 10% de la población española es capaz de hacerlo”, se lamentó el doctor Noriega. Actualmente, según datos del Consejo Español de Resucitación Pulmonar, la supervivencia tras una parada está en el 5%, pero con la respuesta correcta y realizando RCP, ésta podría llegar a ser del 15%. Por ello, tras llamar a urgencias y comprobar que la persona desvanecida no responde, no tiene pulso y no respira, se deben iniciar las maniobras básicas de masaje cardiaco. Se deberán colocar las manos entrelazadas encima de la región central del pecho y proceder a la realización de 90 compresiones torácicas por minuto. La FEC recomienda que las personas no expertas realicen únicamente las compresiones torácicas y de la manera más sostenible posible, dejando la práctica de las ventilaciones (boca a boca) al personal experto. “Cada minuto que pasa sin actuar las posibilidades de recuperación disminuyen un 10%, hasta reducirse a la mitad el sexto minuto. Actuar en el menor tiempo posible es esencial para lograr la supervivencia”, aclaró el especialista.Además del encuentro de mañana, los días 23 y 30 de mayo, la Casa del Corazón acogerá dos sesiones más sobre colesterol y riesgo cardiovascular, y sobre insuficiencia cardiaca y el corazón en la mujer, respectivamente.