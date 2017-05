UNA DE CADA CINCO PERSONAS MAYORES DE 40 AÑOS SUFRE INSUFICIENCIA CARDIACA

Etiquetas

Una de cada cinco personas mayores de 40 años en todo el mundo sufre insuficiencia cardiaca, una enfermedad grave que se puede prevenir y tratar, por lo que la Sociedad Española de Cardiología (SEC) desarrollará una campaña de información entre el 5 y el 7 de mayo con motivo de la celebración del Día Europeo de la Insuficiencia Cardíaca.La insuficiencia cardiaca (IC) impide el correcto bombeo del corazón, haciendo que no llegue suficiente riego sanguíneo al organismo y que se acumulen los líquidos que el corazón no bombea de forma adecuada. Se trata de una enfermedad ligada al envejecimiento.A este respecto, el doctor Javier Segovia Cubero, presidente de la Sección de IC de la SEC, afirmó que aunque una de cada cinco personas mayores de 40 años sufre esta patología, “es muy importante remarcar que se trata de una enfermedad prevenible. Además, gracias al trabajo de los profesionales, como el realizado en nuestra sección científica, cada vez contamos con más opciones de tratamiento que están permitiendo mejorar la calidad de vida de los pacientes”.Por ello, esta sociedad científica hará una campaña informativa para repasar los mitos o falsas creencias de la IC entre la población, como que los pacientes con esta patología no pueden realizar actividad física o que la enfermedad no tiene tratamiento.Además, los expertos recomiendan que es importante reconocer los principales síntomas de la IC y que en algunos casos pueden pasar desapercibidos, como falta de aire con los esfuerzos físicos o al acostarse, fatiga, hinchazón de piernas y del abdomen, pulso irregular o aumento de peso.