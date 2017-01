Etiquetas

La administración precoz de metoprolol intravenoso mejora el pronóstico en caso de infarto agudo de miocardio, tal y como ha mostrado el estudio 'Impact of the timing of metoprolol administration during STEMI on infarct size and ventricular function', realizado por el Área del Corazón del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo de Madrid.