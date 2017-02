Se presenta este martes la muestra fotográfica 'Insignias de corazón' por el Día de las Cardiopatías Congénitas

Etiquetas

La Asociación 'Corazón y Vida' ofrece atención psicológica continua, así como un alojamiento gratuito durante el periodo de hospitalización

La Asociación andaluza 'Corazón y Vida' presentará este martes 14 de febrero en el Distrito casco antiguo de la capital hispalense la exposición 'Insignias de corazón' en la que se muestran un total de 17 fotografías de niños, adolescentes y adultos con cardiopatías congénitas, coincidiendo con el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas.

Según ha explicado la propia asociación a Europa Press, esta exposición tiene como objetivo principal dar a conocer a la sociedad las cardiopatías congénitas, patología de mayor prevalencia en recién nacidos, divulgar la labor que realizan, ayudar a los padres y afectados directos, dar esperanza a todos aquellos que sufren esta enfermedad, así como que entiendan que se puede llevar a cabo una vida normal.

La exposición estará temporalmente en la capital, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y, posteriormente, se tiene previsto exponer en el municipio sevillano de Camas, en Extremadura, y en distintos lugares que irán concretando.

'Corazón y Vida' es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública, con ámbito territorial de actuación en Andalucía, formada por afectados directa o indirectamente por las cardiopatías congénitas. Esta asociación se constituyó en 1993 por un grupo de padres con la intención de compartir experiencias y conseguir poco a poco las metas que se imponían para mejorar la calidad de vida de estos niños y sus familias.

Una cardiopatía congénita es una lesión anatómica del corazón, concretamente de una o varias de las cuatro cavidades cardíacas, de los tabiques de separación del mismo o de las válvulas o tractos de entrada o salida. Se llaman congénitas porque la malformación del corazón se ha iniciado durante el proceso de gestación del niño.

La asociación, dado su nacimiento y constitución en Sevilla, siempre ha centrado su trabajo y actividades en las instalaciones del Hospital Universitario Virgen del Rocío de la capital, centro que presta el servicio de asistencia especializada hospitalaria de referencia en materia de cardiología y cirugía de las cardiopatías congénitas. El Plan Integral de Atención a las Cardiopatías de Andalucía estima que, en esta comunidad autónoma, se producen anualmente entre 660 y 700 casos nuevos.

En este sentido, una de las primeras socias de la entidad que padece cardiopatía congénita y parte protagonista de la exposición, María Isabel León Barbosa, ha indicado a Europa Press que pertenecer a 'Corazón y Vida' es "lo mejor" que le ha pasado en la vida, ya que gracias a este asociacionismo te haces "más solidario y dejas de pensar en ti".

Así, ha detallado que entre las ayudas más importantes de esta asociación, tienen atención psicológica continua para los pacientes y la familia, así como un alojamiento gratuito en un piso de Sevilla durante los ingresos en el hospital.

A este respecto, ha señalado que "no importa que no seas enfermo del corazón, la asociación abre las puertas del piso para todos aquellos que lo necesiten aunque no sean socios", por lo que, a juicio de León Barbosa, "se trata de una pequeña familia que da mucha orientación". Igualmente, la asociación también realiza jornadas para divulgar el tratamiento de estas cardiopatías, se forman grupos de ayudas mutuas y se difunden estudios e investigaciones.

María Isabel, que se dedica a la podología hace años y actualmente es madre de una niña de un año y medio --a pesar del "alto riesgo" que tuvo su embarazo-- ha detallado las numerosas operaciones a las que ha sido sometida, dos de ellas a corazón abierto y otras relacionadas con el esternón y la tráquea.

No obstante, continúa diciendo que "no hay enfermedades sino enfermos", puesto que "la mente lo puede todo" y al final es "la ley de la supervivencia" la que te ayuda a vivir con ello día a día; toda vez que reconoce que el apoyo y el asesoramiento de esta asociación ha sido fundamental.

Respecto al conocimiento que se tiene de estas cardiopatías en la sociedad, León Barbosa considera que la gente asocia la enfermedad del corazón con personas mayores. En este sentido, piensa que lo más importante es que "se visualice que se puede hacer vida normal", aunque también reconoce que "no en todos los casos es posible, sobre todo, en algunos niños".

ACTUALMENTE HAY UNOS 300 SOCIOS

Por su parte, el director de la asociación y padre afectado, Eduardo Morales Castro, ha comentado a Europa Press que en total son unas 300 familias las que actualmente permanecen en la asociación, aunque reconoce que este número "fluctúa", ya que hay cardiopatías que son leves y, cuando se normalizan, las familias dejan de ser socios.

En cuanto a las unidades de cardiopatías congénitas, en la comunidad andaluza existen unidades en cuatro capitales de provincia como son Sevilla, Córdoba, Málaga y Granada, a lo que el director ha agregado que "se intentó agruparlas en dos para abordarlas de manera coherente porque se necesita una gran cualificación profesional".

Por último, para el mantenimiento y financiación de esta entidad, cada socio paga una cuota anual de 50 euros. Igualmente, se hace una gala benéfica al año, se reparte lotería de navidad, se realizan torneos de pádel y tenis, así como algunas empresas efectúan donaciones desde el punto de vista social corporativo, junto con otros autónomos y gente anónima. En esta línea, también participan en las convocatorias públicas de ayuda de distintas entidades privadas y públicas.