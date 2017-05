El Ayuntamiento de Barcelona bloquea su correo externo por precaución ante el ciberataque

Etiquetas

Los servicios técnicos no detectan "ninguna afectación" de momento

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado "medidas de precaución" y preventivas ante el ciberataque lanzado el pasado viernes en España, que incluyen el bloqueo del correo del exterior, han explicado a Europa Press fuentes municipales.

Las mismas fuentes han resaltado este lunes que los servicios técnicos todavía están en alerta por el asunto, que no se da por cerrado, aunque no detectan "ninguna afectación" en el Ayuntamiento.

Los servicios técnicos fuerzan durante este lunes el reinicio de las estaciones de trabajo de todo el personal municipal para aplicar "medidas preventivas" ante el ataque, y habilitarán los accesos a los sistemas de información a medida que se hayan aplicado las actuaciones requeridas.

Además, habilitarán el sistema de correo entrante después de evaluar y validar que tanto los sistemas de infraestructura como las estaciones de trabajo no tienen ninguna afectación, y el personal externo municipal y con estaciones no corporativas no podrán conectarse a la red si no tiene actualizado su sistema.

El Ayuntamiento ya emitió un comunicado interno el viernes informando de la existencia del virus, que describió como "muy peligroso", y pidió al personal no abrir ningún correo sospechoso y apagar el ordenador al terminar la sesión.

Impulsó medidas de contingencia el mismo viernes, como parar los correos entrantes, bloquear el acceso a bandejas de otros servicios de correo dentro de la red corporativa e inhabilitar el acceso a sistemas de información a través de estaciones de trabajo Nevi, una plataforma que permite el acceso a proveedores.