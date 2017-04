Descubren un mecanismo molecular implicado en la virulencia de la salmonella

Etiquetas

Investigadores de la Universidad de Barcelona han descubierto un mecanismo esencial para la regulación del proceso de infección de la salmonella, una bacteria relacionada con diversas enfermedades gastrointestinales como la salmonelosis.

En concreto, el trabajo, publicado en la revista 'PLOS Pathogens', demuestra que la regulación de la elongación de la transcripción, primer paso en el proceso de expresión de la información contenida en el ADN, es clave en la virulencia de la salmonella. De esta forma, permite profundizar en los mecanismos que utilizan las bacterias para regular la expresión génica, y a largo plazo podría contribuir a desarrollar nuevas vacunas.

Ahora bien, el estudio se ha centrado en la bacteria salmonella enterica, un patógeno entérico que causa desde gastroenteritis leves hasta infecciones sistémicas severas en humanos. Para provocar la infección con éxito, S. enterica invade las células epiteliales mediante un proceso que requiere la expresión coordinada de un conjunto de genes.

De hecho, los investigadores han analizado el papel de los factores Gre, proteínas que intervienen en la liberación de las situaciones de pausa que tienen lugar durante la elongación de la transcripción. "El estudio describe cómo estas proteínas son necesarias para la expresión de HilD, un regulador esencial que controla la expresión de numerosos factores de virulencia importantes durante el proceso de infección de salmonella", ha explicado el director de la investigación, Carlos Balsalobre.

De este modo, los investigadores han detectado, en sus experimentos con cultivos celulares y modelos de ratones, que las cepas de salmonella que no tienen factores Gre no son tan virulentas como las cepas normales, ya que no pueden invadir las células epiteliales y colonizar los órganos. "A partir de este trabajo nos planteamos estudiar cuál es el papel de estos factores en el patrón global de expresión transcripcional, tanto en salmonella en particular como en bacterias en general", ha zanjado el investigador.