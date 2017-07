La fibrilación auricular cuadruplica el riesgo de ictus y duplica el riesgo de muerte, según un experto

Etiquetas

El cardiólogo, Pedro Serrano, ha explicado que la fibrilación auricular "multiplica por cuatro el riesgo de ictus y puede multiplicar por dos el riesgo de muerte, por lo que el diagnostico precoz resulta fundamental".

Esta enfermedad no da síntomas y puede afectar a más del 10 por ciento de la población mayor de 75 años y hasta a un 25 por ciento de la población durante toda su vida. "A pesar de ello, como el paciente no percibe nada, muchas veces no se diagnostica hasta que no se ha producido ya la insuficiencia cardiaca o el ictus", ha continuado el experto.

Para su diagnostico, el cardiólogo defiende el uso de las aplicaciones móviles mediante las cuales el paciente, con una tarjeta, se puede realizar un electrocardiograma en el momento en que comience a percibir síntomas, o como un chequeo rutinal.

Las arritmias, insomnio, obesidad, tensión alta, apnea del sueño, infartos, entre otras patologías, son producidas por el estrés. Por su parte, Serrano ha argumentado que "hoy en día vivimos hiperconectados, con extensas jornadas laborales, con escaso tiempo para comer y con un crecimiento en la ingesta de comida rápida, afecta a nuestra salud cardiovascular".

EL ESTRÉS AFECTA AL APARATO DIGESTIVO

Además de estas patologías el estrés también produce colon irritable, el estreñimiento y la dispepsia funcional. Por ello, el especialista en medicina interna, Ireneo de los Mártires , ha argumentado que se debe hacer "una correcta distribución de las comidas, realizando un mínimo de tres al día, si bien lo ideal sería hacer cinco, y dedicar tiempo a cada una de estas comidas".

Aunque el especialista ha recordado que no solo basta con realizar una buena dieta sino que hay que buscar "tiempo para el ocio y para el ejercicio físico, ya que son factores que también influirán positivamente en la salud del aparato digestivo".

Por su parte, el cirujano cardiovascular, Juan Ignacio Pérez-Moreiras, ha explicado que "el 20 por ciento de los pacientes vive un estrés posttraumático tras realizar una cirugía cardiaca, similar al de las victimas de un accidente o de un atentado, otro 20 por ciento sufre alteraciones psíquicas y un 60 por ciento de las personas operadas de corazón se dicen ansiosos después de la intervención".

Además, los tres especialistas participarán el taller 'Somos puro nervio: Prevención de las enfermedades cardiovasculares y digestivas', que organiza el Hospital Viamed Montecanal en colaboración con Ibercaja, USJ y Grupo Piquer.