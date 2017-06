El asma grave sigue sin tener un buen control tanto en niños como adultos, según un estudio

Etiquetas

El asma afecta a 300 millones de personas en todo el mundo y, a pesar de los avances y tratamientos, todavía hay pacientes, tanto niños como adultos, que presentan niveles altos de enfermedad descontrolada en su forma grave, según los resultados de la encuesta 'Luchando por respirar' ('Still Fighting for Breath'), presentados durante el Congreso de la 'European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI por sus siglas en inglés) por Novartis.