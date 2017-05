El control del asma se hace imposible si no hay una adhesión terapéutica adecuada, según un especialista

Etiquetas

Cualquier enfermedad crónica necesita de una correcta adhesión terapéutica, pues esta es fundamental en la evolución del paciente, como en el caso de la rinitis y el asma, en las que si no hay un seguimiento adecuado del tratamiento, su control es "imposible", según ha explicado el jefe de servicio de Alergología del Hospital Universitario Clínico Lozano Blesa, Carlos Colás.

Esta adhesión ha sido el tema principal de 'Small Talks', la primera mesa 'on-line' de Espacio Asma, el encuentro anual sobre esta enfermedad crónica que ha organizado Chiesi en el Hospital Clínico de Zaragoza, con el aval científico de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).

El bajo seguimiento terapéutico de los pacientes con alergias es una realidad habitual en la práctica clínica y "la principal causa de incumplimiento es el olvido de la toma de medicación, aunque no es la única", según ha destacado el facultativo especialista del área de Alergología del Hospital Clínico de Zaragoza, Apolinar Lezaun. "Hay otros muchos factores, como el abandono de la misma cuando los síntomas remiten, algo muy frecuente en las enfermedades crónicas", ha añadido.

En esta línea, si lo que se quiere es mejorar la adhesión terapéutica del paciente afectado, los especialistas cuentan con 'TAI', "un cuestionario específico que permite determinar con precisión el grado de cumplimiento terapéutico del paciente asmático y el patrón de incumplimiento que puede tener", ha subrayado el doctor Colás.

Por su parte, el doctor Lezaun ha señalado que, con estos datos, "es más fácil solucionar el problema, porque no es lo mismo un paciente que no cumple porque teme los efectos secundarios de los fármacos, que se le pueden explicar, que un paciente que no cumple porque no cree que la enfermedad sea importante, entonces hay que hablarles sobre la gravedad de la misma; y también es distinto del paciente que se le olvide de tomar la medicación".