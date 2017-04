AFAV presenta un libro de aventuras para acercar a los niños y jóvenes el Alzheimer

Etiquetas

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia (AFAV) ha presentado este fin de semana el libro de aventuras 'El Capitán Zheimer', una obra escrita por el valenciano Nacho Golfe e ilustrada por Raül Arrué que pretende acercar esta enfermedad a niños y jóvenes "de una manera amena e incluso con humor", según ha informado la entidad en un comunicado.

El libro cuenta la historia del señor Nicolás, que padece Alzheimer pero que vivirá una excitante aventura gracias a su nieto Nico y a su loca pandilla de amigos. Juntos realizarán un viaje a través del tiempo que les llevará a vivir mil y unas aventuras, enfrentándose a dinosaurios, gladiadores y, sobre todo, a la enfermedad.

A la presentación de la obra, cuya venta servirá en parte para recaudar fondos para AFAV y que está editada por Pla Editorial, asistieron el autor del libro, su ilustrador y la presidenta de la entidad, Ana María Ruíz.

Nacho Golfe ha escrito este libro no solo dirigido a los niños de entre 10 y 12 años, sino también "pensado para leer en familia o realizar lecturas acompañadas en los colegios". "A todos nos puede venir bien una visión amable y emotiva del Alzheimer", ha asegurado.

HISTORIAS PERSONALES DETRÁS DE LA OBRA

'El Capitán Zheimer' es una obra de teatro escrita por Nacho Golfe, un maestro del Colegio Asunción de Nuestra Señora de Riba-Roja, que quiso acercar el Alzheimer a sus alumnos de manera que pudieran entender la enfermedad sin que les resultara demasiado dura, por lo que decidió transformarla en un libro para poder llegar a más niños.

Golfe vivió de cerca esta enfermedad, al padecerla su abuela, así que no le fue difícil escribir una obra de teatro en la que la loca pandilla de Nico ayudara a su abuelo, el Señor Nicolás, a recordar "su historia", disfrutando de una gran aventura a través del tiempo, en la que convierten al señor Nicolás en un gran súper héroe, El Capitán Zheimer.

"Para combatir el Alzheimer que padecía mi abuela decidí sacar fuerzas de los niños, porque ellos tienen el mayor poder que ningún superhéroe puede tener: el humor, capaz de convertir por momentos el Alzheimer en una sonrisa, y el amor, capaz de hacer que el recuerdo de mi súper-abuela quedara grabado para siempre en una historia, la historia del Capitán Zheimer", ha relatado.

El motivo por el que Raül Arrué se embarcó en este proyecto fue también su experiencia personal. "Mi abuela lo padece y veo cómo se va a un lugar vacío. Me pregunto, ¿qué somos sin los recuerdos? Cada hombre y cada mujer se define a sí mismo con el tiempo, por las experiencias que vive, por sus recuerdos, creo que somos memoria", ha explicado el ilustrador.

"Aunque a mi abuela no le falta de nada, siento la necesidad de transmitir y ayudar, desde la empatía. Y aunque la vida a veces nos empuja a otros menesteres, hoy puedo decir que este libro servirá no sólo para sobrellevar la enfermedad en nuestra familia, y si cabe aún más unirnos, sino que servirá también para otras como un apoyo y dará conciencia de que es nuestro deber no olvidar lo que los mayores hicieron por nosotros", ha añadido.

Ana María Ruíz ha agradecido a ambos artistas "tanto que hayan escrito este libro como su solidaridad con nuestra asociación". "Con un libro como este llegaremos a los más pequeños de las familias para hacerles entender lo que supone esta enfermedad, pero desde lo que todavía se puede hacer con los enfermos, lo que ellos merecen y la felicidad que todavía podemos darles", ha dicho.

'El Capitán Zheimer' puede adquirirse en Fnac Valencia, los centros de día de AFAV y a través de la página web de la obra, que además está pensada para llevarla a los colegios tanto en su versión escrita como en obra de teatro.

SOBRE AFAV Y EL ALZHÉIMER

AFAV es una organización sin ánimo de lucro que lucha por mejorar la calidad de vida de enfermos y familiares de esta alzhéimer. Nacida en 1991, cuenta ya con casi 3.000 socios. Desde noviembre de 1999, AFAV es Institución Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio de Interior.

Esta enfermedad degenerativa física y mental se presenta de forma prematura y progresiva y en València afecta a 15.000 personas, en la Comunitat a 50.000 y en España a 800.000, según la asociación.