LA REINA SOFÍA PIDE "REDOBLAR ESFUERZOS" PARA CURAR EL ALZHEIMER

La reina Sofía pidió este martes "redoblar esfuerzos" para curar el Alzheimer en la inauguración de la Cumbre Mundial sobre investigación en Alzheimer, que se celebra en Lisboa.Doña Sofía, implicada desde hace cuarenta años en la lucha contra esta enfermedad desde la Fundación que lleva su nombre, recalcó que "redoblemos todos el esfuerzo, y no cejemos en la búsqueda de soluciones, que no sólo palíen los terribles efectos de esta enfermedad, sino que también la prevengan o retrasen a través de un diagnóstico temprano, para lograr que los enfermos tengan la mayor calidad de vida posible, aunque sin olvidar que nuestro gran objetivo es la cura de este tipo de enfermedades".Reivindicó el aspecto humano de la enfermedad y "la necesidad de que nuestros queridos pacientes y sus familias puedan encontrar el apoyo, afecto, consuelo, y sobre todo, esperanza ante este incapacitante mal".Recordó también al neurólogo británico recientemente fallecido Oliver Sacks, quien decía de esta enfermedad que "si un hombre ha perdido una pierna o un ojo, sabe que ha perdido una pierna o un ojo; pero si se pierde a sí mismo no puede saberlo, porque ya no está allí para conocerlo”, a lo que la reina Sofía agregó que "un enfermo de Alzheimer nunca pierde su capacidad humana y sensorial de vivir, que le permite recibir cariño, afecto y cuidados"."La realidad es que el esfuerzo de los científicos, médicos, y especialistas en los últimos años no se ha visto respaldado por avances significativos en el tratamiento del Alzheimer, aunque se hayan mejorado los cuidados paliativos a través de la acción de cuidadores y familiares", reconoció la reina.Por todo ello, concluyó que "desde mi Fundación nos volcaremos en este objetivo, para que algún día podamos decir que hemos vencido a este mal y, a ser posible, a todas las enfermedades neurodegenerativas que tan devastadoras consecuencias están teniendo en nuestras sociedades".