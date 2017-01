Los pacientes con fibrilación auricular y diabéticos insulinodependientes tienen mayor riesgo de sufrir un ictus

Etiquetas

Los pacientes con fibrilación auricular (FA) y diabéticos insulinodependientes tienen mayor riesgo de sufrir un ictus o un embolismo sistémico, frente a las personas diabéticas que no necesitan insulina o aquellas que no son diabéticas, según un nuevo análisis del registro 'PREFERER en AF' realizado por la farmacéutica Daiichi Sankyo y publicado en 'Journal of the American College of Cardiology'.