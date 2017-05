Los médicos generales reivindican el papel de la investigación en la Atención Primaria, que solo representa el 4%

Etiquetas

Los médicos generales han reivindicado en el XXIV Congreso Nacional de Medicina General y de Familia el papel de la investigación en la Atención Primaria que tan solo representa en la actualidad un 4 por ciento del total de investigaciones.

La vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la doctora Pilar Rodríguez Ledo, ha asegurado que mediante la investigación en los centros de salud se puede analizar directamente qué situación hay, si la prevalencia se está disparando en alguna enfermedad o cómo los médicos de familia pueden aplicar un consenso en la práctica clínica para mejorar la atención o evaluar los resultados para saber si hay que modificarlo.

Algunas de las ventajas cuando se investiga en el primer nivel asistencial son el capital humano, la elevada identificación de las necesidades y el acceso directo a los pacientes y a la población. Por otro lado, los problemas que se encuentran en este campo son la formación y la falta de tiempo.

"Lo que nos hace falta para tener una buena investigación en AP es tener ideas, identificar las necesidades y las lagunas de conocimiento e intentar de alguna forma, con una metodología adecuada y estructurada, dar respuesta para que se pueda aplicar", ha afirmado Rodríguez Ledo.

La representante de SEMG ha propuesto como solución que, además de los diez minutos para la atención al paciente, "pidamos algunos minutos también para la investigación".

La responsable también ha asegurado que son 1.825 comunicaciones las que se han presentado en el XXIV Congreso Nacional de Medicina General y de Familia.

En este sentido, la vicepresidenta de la SEMG ha afirmado que "no podemos decir que la investigación no es significativa. Lo que no se tiene a veces son los resultados brillantes que podemos esperar. Nos encanta la tecnología, pero los problemas básicos que vive nuestra población son mucho más mundanos, mucho más sencillos, y lo que requieren son reflexión. La reflexión es una decisión estructurada, nos permite tomar decisiones para avanzar".

Los que más preocupan son esos investigadores que necesitan ayuda para ponerse en contacto con otros y para empezar a desarrollar proyectos. Por eso la sociedad médica ha creado una cartera de proyectos de investigación, de distintos niveles de complejidad e implicación, de todas las áreas para los profesionales que quieran colaborar.

Las temáticas que abordan son muy variadas y van desde artrosis, diabetes mellitus, pie diabético, cáncer renal, insuficiencia cardiaca, osteoporosis, dermatoscopia, hasta un registro de centenarios con el que se pretende estudiar las condiciones que les han permitido llegar a esa edad con salud.