GESIDA PIDE QUE SE ME MODIFIQUE LA CLASIFICACIÓN DEL VIH A ENFERMEDAD INFECTO-TRANSMISIBLE

Gesida, el Grupo de Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, ha hecho un llamamiento a los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y en los distintos parlamentos autonómicos para que se modifique la clasificación del VIH de enfermedad infecto-contagiosa a infecto-transmisible.Gesida aclaró este viernes que una enfermedad infecto-contagiosa “es aquella que puede transmitirse a otra persona, por ejemplo, en el seno de una relación laboral normal como en el caso de la tuberculosis. En el caso del VIH, sólo se transmite por contacto con fluidos que contengan el virus, como sangre, semen o secreciones vaginales. Además, una persona correctamente tratada y con el virus controlado prácticamente no es contagiosa”.“Por este motivo se solicita que la infección por VIH pase a estar considerada como enfermedad infecto-transmisible. El hecho de que en la actualidad se mantenga la citada calificación errónea impide que una persona portadora del virus del VIH (entre 130.000 y 160.000 personas en España) y que se encuentre en buenas condiciones psíquicas o físicas, no pueda acceder a determinados puestos de la Administración Pública, tales como Policía, Guardia Civil, miembro del Ejército o funcionario de prisiones, al estar incluido el sida entre el listado de enfermedades con exclusión médica”. En una nota informativa, este grupo de estudio insta a las fuerzas políticas con representación parlamentaria en todo el territorio nacional “a seguir los pasos dados en el Parlamento de Navarra, donde se ha aprobado (con el voto favorable de todos los grupos excepto el PP, que se abstuvo) una proposición que modifica la ley para la defensa de consumidores y usuarios, de forma que se declaraban nulas y no vinculantes las cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyeran a una de las partes por tener VIH/sida”. Asimismo, indica que tanto Ciudadanos como Unidos Podemos han presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley solicitando este cambio de clasificación.