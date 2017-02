'No hacer en urgencias', la nueva campaña de la semFYC que tiene como objetivo promover mejores prácticas

Etiquetas

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha lanzado una nueva campaña para promover mejores prácticas, dirigidas a evitar intervenciones médicas innecesarias y con potenciales riesgos en el abordaje de casos de urgencias.

La próxima semana todos los centros de salud de España comenzarán a recibir un total de 15.000 pósteres. Esta campaña está enmarcada dentro de la iniciativa 'No hacer' que desde 2014 está desarrollando la semFYC.

Para poner en marcha este proyecto se han elegido tres de las indicaciones que se recopilaban en el documento '15 Recomendaciones de No Hacer en Urgencias' que se presentó hace unos meses.

La primera es no disminuir de forma rápida ni excesiva las cifras de presión arterial ante una urgencia hipertensiva. La segunda elegida es no prescribir antibióticos en todos los casos de exerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); y la tercera y última, no realizar tira reactiva en pacientes con sonda vesical.

RECOMENDACIONES DE ALTA PREVALENCIA

Estas tres recomendaciones, dos terapéuticas y una diagnóstica, se han seleccionado debido a la alta prevalencia que registran en los servicios de urgencias y que presentan un uso muy extendido, al tiempo que cuentan con escaso o incluso nulo nivel de evidencia científica que apoye continuar con este tipo de práctica, ha manifestado el coordinador del grupo de trabajo de urgencias y atención continuada de la semFYC, Ayose Pérez.

Estos pósters "quieren reivindicar que no hacer daño es un requisito ético esencial que debe tenerse presente en el entorno sanitario, el cual debe ser crítico en aquellas actuaciones médicas que se llevan a cabo porque siempre se han hecho así, a pesar de su época evidencia científica, e incluso con evidencia en contra. Estos nos permiten cuestionar la costumbre y mejorar nuestra profesión para ser críticos con cada experiencia y apoyarnos en la medicina basada en la evidencia", ha apuntado Pérez.

En esta campaña destaca el componente visual que cumple con el objetivo de mostrar el recordatorio con simplicidad y efectividad para que mediante los textos que aparecen en pie del póster y un sistema de QR, los profesionales sanitarios, puedan contrastar la base científica de la recomendación, así como la bibliografía médica de referencia para cada una de las indicaciones.

PROMOVER UN USO EFICAZ

Estos documentos están dirigidos a promover el uso más eficaz de los recursos de atención a la salud que en la última década se han ido desarrollando por parte de las sociedades científicas de la mayoría de países.

"En el fondo de la campaña, prevalece la idea de que, con una base formativa completa y extensiva, el médico de familia cubre un amplio espectro de actividad asistencial que va desde la prevención de la enfermedad, la atención al paciente crónico, las urgencias, o los cuidados paliativos, hasta la gestión sanitaria, incluso", ha apuntado el presidente de la semFYC, Salvador Tranche.

"Todo esto nos hace ser actores principales de nuestro sistema sanitario, por tanto la campaña de 'Recomendaciones No Hacer' de nuestra Sociedad científica supone también un auténtico compromiso con la calidad, con el paciente y con la eficiencia del sistema sanitario", ha finalizado Tranche.

Los pósters han sido elaborados por diversos miembros de los grupos de trabajo de urgencias y Atención Continuada de la semFYC, del Grupo de Cáncer de PAPPS y de la Secretaría científica de la semFYC que ha sido firmado por diversos profesionales de la Medicina de Familia, miembros de todos ellos de grupos de trabajo semFYC coordinados por Salvador Tranche, Mercé Marzo y Ayose Pérez Miranda.