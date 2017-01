Ayuntamiento de Utrera analiza la localización de la plaga de orugas y acomete las actuaciones pertinentes

Etiquetas

El Ayuntamiento del municipio sevillano de Utrera está adoptando ya las medidas necesarias para terminar con la plaga de orugas que afecta a algunas zonas de la localidad.

La concejal delegada de Sanidad, María José Ruiz (PSOE), ha explicado a Europa Press que se está analizando la localización concreta de la plaga de estas orugas, aunque aclara que no se trata de procesionaria sino de un tipo de oruga que no es peligroso para el ser humano pero que sí puede serlo para los perros, a los que puede llegar a necrosar la lengua.

De su lado, desde Podemos Utrera se indica que los vecinos de la barriada de Nuestra Señora de la Paz han alertado del "abandono" de los parques, que lleva a un "nulo mantenimiento de jardinería" y del mobiliario, así como la existencia de la citada plaga "que pone en peligro la salubridad del barrio", al asegurar que la plaga es de procesionaria.

En este sentido, Ruiz insiste en que no es procesionaria y en que ya se están adoptando las medidas necesarias para terminar con esta oruga que no crece en los pinos sino que es propia de las malvas y que surge anualmente cuando hay un rebrote de calor. "No supone un peligro para el ser humano", recalca.

Al hilo de ello, recuerda que nadie ha avisado directamente al Ayuntamiento de este brote de orugas, del que han tenido conocimiento a través de las redes sociales, por lo que insta a la ciudadanía a que cuando sepa de la existencia de alguna situación de este tipo se ponga en contacto en primer lugar con el Consistorio para poder actuar cuanto antes.