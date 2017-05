Convocan para este viernes una nueva marcha para pedir soluciones contra los mosquitos del Guadalhorce

Etiquetas

La plataforma ciudadana Stop Mosquitos ha convocado para este viernes, 2 de junio, una nueva marcha para exigir soluciones en la lucha contra los mosquitos, en la zona del paraje natural del Guadalhorce, ya que "no vemos ningún resultado".

La marcha arrancará a las 20.00 horas desde la rotonda de la entrada de Sacaba Beach, y pasará por calle Pacífico, avenida de Molière, Camino del Pato, Parque Litoral, calle Concha Lagos, Imperio Argentina, con finalización en el colegio Clara Campoamor.

Desde la plataforma Stop Mosquitos, Mayte Martín ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que "en este tiempo que ha pasado mantenemos reuniones quincenales con el Área de Medioambiente del Ayuntamiento y de la Junta, pero no vemos soluciones ni actuaciones nuevas".

"Creemos que lo que se está haciendo, que se están haciendo cosas, no son suficientes y no son efectivas", ha lamentado, al tiempo que ha añadido que "siguen los mosquitos, es verdad que la vida de un mosquito adulto es de un mes, con lo cual desde que empezó el pico grande hasta ahora ha bajado, pero todos esos adultos que hemos tenido, que han sido miles y miles, habrán puesto millones de huevos".

En este sentido, ha añadido que "en el momento que haya un cambio de aguas en la desembocadura del río, que puede venir provocado por días de lluvia o temporal de levante, entre otros, otra vez vuelve a eclosionar y volvemos a tener el problema que llevamos teniendo desde septiembre de 2015".

Sobre las reuniones con la Junta y el Ayuntamiento, ha dicho que "no nos aportan soluciones nuevas". "Dicen que se están inspeccionando 33 puntos, nos dicen que posiblemente no estén todos los focos localizados, que seguirán buscando puntos, y nos pasan informes periódicos pero no vemos que se avance", ha precisado.

"Nos dijeron --ha continuado-- que iban a buscar más puntos, seguimos en estos últimos días en 33 y nos dijeron que se iba a utilizar una barca para llegar a otros sitios y no sabemos qué ha pasado con ella", ha continuado.

Martín ha informado de que en la última reunión "incidimos sobre lo mismo porque no nos aportan soluciones ni nada nuevo", reiterando, por tanto, que "reclamamos que en España hay más marismas con este problema, hay una muy cerca en Huelva y la otra en Barcelona, donde se aplican los tratamientos larvicidas de otra manera, donde hay muchos más técnicos y medios de los que hay aquí en Málaga".

"Queremos que nos den la misma solución que se están dando en las otras marismas, porque es un problema que existe y tiene solución; lo que pasa es que aquí al final no tenemos los medios necesarios, ni económicos ni humanos", ha concluido.

Precisamente, este pasado martes el alcalde, Francisco de la Torre, defendió el trabajo que el Ayuntamiento está llevando a cabo para luchar contra la plaga de mosquitos. Según el Consistorio, por tercera semana han desaparecido las larvas, y se está actuando contra los insectos adultos, además de que las trampas de insectos adultos confirman que su presencia está descendiendo. De igual modo, se sigue fumigando en el interior y exterior del paraje.

Al respecto, De la Torre aseguró que es partidario de "la máxima transparencia, información y participación", recordando los trabajos que llevan a cabo desde el Consistorio.

"Deseo que la información sea vista y comprobada, si no por todos los vecinos, por un número suficiente, para que vean el esfuerzo que el Ayuntamiento está haciendo", agregando que "me consta el del Ayuntamiento; el de la Junta no me consta, que lo que hace es autorizar que lo hagamos", insistiendo en que "es un espacio, cuya responsabilidad de administración es autonómica y nosotros estamos haciendo ese fuerzo y lo seguiremos haciendo".