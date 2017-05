Junta exige a Ayuntamiento "medidas drásticas" ante la plaga de mosquitos en el entorno del CEIP Caro Baroja

Etiquetas

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, ha trasladado que su departamento ha remitido una carta al Ayuntamiento de Málaga "exigiéndole" la toma de medidas "drásticas" contra la plaga de mosquitos que ha llevado a los padres del CEIP Caro Baroja de la ciudad a decidir que sus hijos no asistan a clase en la jornada de este viernes.

"Hay que tomar medidas drásticas, siempre a tiempo, y no esperar a que surjan problemas", ha indicado De la Calle, quien ha asegurado que espera que estas "mejoren las condiciones no solo de los niños, que están machacados, sino de los residentes en ese mismo entorno".

En declaraciones a los periodistas tras visitar las jornadas de puertas abiertas de Formación Profesional organizadas por el IES Alhadra de Almería, la consejera ha indicado que, si bien la Junta no es competente en la lucha contra esta plaga, sí es "responsable de buscar las medidas".

"Por eso, como no puede ser de otra manera, hemos escrito al Ayuntamiento exigiendo que se tomen las medidas y me consta que se están tomando", ha afirmado para aludir a la presencia de "camiones de fumigación" en la zona. "Espero --ha añadido-- que la lluvia que está cayendo hoy en Málaga también sea motivo de mejora de las condiciones en un entorno que siempre ha tenido complicaciones".

El Servicio de Parques y Jardines del Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga inició el jueves la plantación junto al colegio Caro Baroja en Guadalmar de especies vegetales cuyas características hacen que los mosquitos se mantengan alejados. Se trata de especies muy aromáticas, de poco porte. En concreto, se han seleccionado cuatro para realizar esta función: la lavanda, el romero, la citronela y la santolina.

Según explicó el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, esta acción "no va a terminar por sí misma con los mosquitos en el entorno del Guadalhorce, pero sí contribuye a evitar su presencia, a no ponerles las cosas fáciles, en las zonas en las que se utilizan este tipo de plantas, ahuyentándolos". La capacidad repelente de las plantas aromáticas no está avalada por estudios científicos, si bien, su uso es habitual en la composición de los productos que se comercializan con esa función.