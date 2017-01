PSOE critica "imprevisión o falta de planificación" de Sanidad al posponer operaciones para atender a enfermos de gripe

Etiquetas

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha criticado este jueves la "imprevisión o falta de planificación" de la Consejería de Sanidad por posponer operaciones para atender a afectados por gripe.

"Los técnicos nos dicen que no parecía indispensable suspender las operaciones. No estamos en una situación de epidemia o alarma social que obligue a tomar medidas de ese tipo. Más bien nos parece que ha habido alguna imprevisión o falta de planificación u organización, porque por este asunto se tengan que suspender operaciones no nos parece bien", ha afirmado Gabilondo a su llegada a la Asamblea de Madrid.

El portavoz socialista ha afirmado que no están contentos con que se suspendan operaciones porque hay mucha gripe, porque eso muestra que "algo no se ha hecho bien".