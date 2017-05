Un brote de sarna en un colegio del barrio de Azucaica en Toledo afecta a tres alumnas y un profesor

Etiquetas

Tres alumnas y un profesor del colegio 'La Candelaria' situado en el barrio de Azucaica en Toledo han resultado afectados por un brote de sarna que se originó en la última semana del mes de abril.

Así lo ha explicado a Europa Press el director provincial de Educación, José Manuel Almeida, que ha precisado que este profesor también ha transmitido el brote a su familia.

No obstante, Almeida ha querido precisar que "no se trata de una epidemia" y ha asegurado que ya se han puesto en marcha varias medidas preventivas para evitar que el brote se propague. "Todo está muy controlado y parece que son casos puntuales. El contagio no es fácil, ya que tiene que ser a través de un contacto directo y prolongado", ha afirmado.

En primer lugar, ha recomendado que los afectados no asistan al centro durante un periodo prudencial. "Hemos informado a los padres de las niñas contagiadas. No podemos negarle a nadie el derecho a la educación, pero sí consideramos conveniente que no vayan a clase", ha expresado el director provincial.

La Dirección Provincial de Educación también ha trasladado el caso al servicio de epidemiología de la Consejería de Sanidad, departamento que a su vez ha mandado una carta a los padres del centro con recomendaciones para saber cómo actuar.

El director provincial de Educación ha recordado que también se originaron casos de sarna en el mes de noviembre, al tiempo que ha señalado que estas niñas pertenecen a un núcleo familiar "muy desfavorecido económicamente", por lo que la Consejería de Bienestar Social está tratando de solucionar este "problema".