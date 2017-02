La escasez de vacunas contra la meningitis provoca listas de espera en las farmacias

Etiquetas

La escasez de la vacuna de contra el meningococo B --causante de la meningitis--, está sembrando la alarma entre la población. En algunas farmacias la lista de espera llega incluso a los 200 pacientes y acumula ya 11 meses de escasez. Ante esta situación, los pediatras han llamado a la calma a las familias, ya que la enfermedad lleva dos años registrando poca incidencia en España.

Actualmente solo hay un laboratorio que produzca estas vacunas en Europa, según ha explicado Francisco Álvarez, secretario del comité de la asociación española de pediatría, la creciente demanda de la vacuna --aunque no está incluida en los calendarios oficiales de vacunación en España-- ha provocado problemas de desabastecimiento que se han visto acentuados por problemas técnicos en los últimos meses.

Sin embargo, han querido lanzar un mensaje de tranquilidad respecto a esta enfermedad, y subrayan que en dos años se han registrado "muy pocos" casos. Ante una dolencia infecciosa que permanece relativamente tranquila en este periodo, ha advertido a las familias de que no deben comprar las vacunas por internet, sino en las farmacias. "Si consiguen una vacuna y tienen un hijo de 7 años y otro de 2, debe suministrarse al de dos años puesto que los niños de esa edad sufren la enfermedad con más frecuencia y mayor gravedad", ha recomendado.

El laboratorio que fabrica la vacuna, explican desde la asociación de pediatría, deberá "trabajar en dar una solución" al problema de escasez, ya que se está estudiando la posibilidad de incorporarla al calendario oficial de vacunas español, como ya se hace en otros países. Ahora mismo no es obligtoria, pero si es aconsejable. Esta vacuna, por tanto no está subvencionada. Se necesitan dos dosis y su precio es de 100 euros cada una.

Los farmacéuticos instan a las autoridades sanitarias a actuar

Por su parte el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid también ha denunciado la escasez de vacunas. En un comunicado colgado en su página web instan a las autoridades sanitarias a resolver lo antes posible el grave problema de abastecimiento que afecta a la vacuna contra el meningococo B del fabricante GlaxoSmithKline (GSK).La falta de suministro de la vacuna en las farmacias está ocasionando serios trastornos a las familias, denuncian, además de generar, por su duración en el tiempo, una situación inédita y anómala, como es la formación de listas de espera para adquirir la vacuna.Según los farmacéuticos, estos retrasos no son tolerables y es el motivo por el que instan al laboratorio fabricante a poner todos los medios al alcance para cubrir la demanda de la vacuna de la meningitis que, a pesar de no estar incluida en el calendario común de vacunación infantil, sí está recomendada por la Asociación Española de Pediatría.El Colegio denuncia, también, que se está produciendo un desvío de parte de la producción de la vacuna a los hospitales a pesar de que es en las oficinas farmacéuticas dónde se produce la mayor demanda.

Con este objetivo, el Colegio hará un seguimiento mensual sobre las faltas de suministro notificadas por las oficinas de farmacia para su remisión a las autoridades sanitarias. El Colegio se pone a disposición de las autoridades sanitarias y también del laboratorio fabricante para seguir trabajando en la normalización de esta situación que tanto está afectando a los ciudadanos y también a la calidad del servicio que presta la oficina de farmacia en el Sistema Nacional de Salud.

Por su parte el laboratorio recuerdan que es una vacuna muy compleja cuya fabricación dura en torno a nueve meses y que están construyendo incluso un nuevo laboratorio para su fabricación, que no estará terminado hasta 2020.

Desabastecimiento inminente de la vacuna del tetános

Otra vacuna que también escasea, al menos en Madrid, es la del tétanos. Según publica la cadena Ser mencionando una circular que Salud Pública va a enviar a los centros de salud, las unidades de esta vacuna tan común escasean, hasta el punto que se detalla en qué casos se puede suministrar y en cuales no, en concreto, deben reservarla para profilaxis antitetánica de heridas.

La información señala que se va a habilitar el centro Regional de Vacunación de la Calle General Oraá para que se deriven ahí los casos que la necesiten siempre con el preceptivo informe del médico de familia o del pediatra. Ahí se deberá especificar la clasificación de la herida y las dosis previas recibidas hasta el momento.

La cirucular, según la cadena Ser, especifica que las personas que reciban una dosis, tras sufrir una herida y necesiten completar la pauta, no recibirán la siguiente hasta el momento en que se normalice la disponibilidad de las mismas. Una dosis, recoge el documento, es suficiente para proteger de un riesgo puntual.

La nota informativa, incide además en el hecho de que los nacidos a partir de 1975, fecha del primer calendario de vacunación infantil, podrían tener administradas 6 dosis de vacuna y los nacidos después de 1985 cuentan con coberturas de vacunación muy elevadas.

Estas personas hasta los 60 años están suficientemente protegidas y no necesitan ninguna dosis excepto en situación de alto riesgo. Los niños de 6 años y mayores que no han recibido la dosis de recuerdo de los 6 años pero tienen las cuatro dosis previas no necesitan ninguna vacuna ante una herida o lesión, excepto si han transcurrido 5 o más años desde la última dosis recibida.

Problemas también con el recuerdo de la tos ferina

La dosis de la vacuna de recuerdo de la tos ferina, que según el calendario de vacunación debe suministrarse a los niños de seis años tampoco podrá administrarse este año. El retraso en la dosis de recuerdo de la tos ferina lleva acumulándose desde principios de 2016.

El motivo es el desabastecimiento que existe en toda España de esta vacuna, unido a la decisión tomada el año pasado de vacunar a las mujeres embarazadas, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad después de la muerte de dos recién nacidos en 2015 en Andalucía y otro en Cuenca.

Hay que tener en cuenta que como la vacuna de la tos ferina se administra en una misma dosis con las de la difteria y el tétanos, también se retrasan las dosis de recuerdo contra estas patologías hasta que se restablezca el suministro de la de la tos ferina.

Según los expertos, cierta demora en el tiempo de la dosis de recuerdo no supone un impacto importante en la inmunidad de los menores. De hecho, aseguran que no se están registrando casos de gravedad de tos ferina a estas edades.