ARRANCA UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE LA CEGUERA EVITABLE EN ÁFRICA

Visionlab y Amref Salud África llevarán a cabo durante los meses de junio y julio una campaña de sensibilización acerca de la ceguera evitable en África, donde, aquellos clientes que compren en las ópticas, podrán colaborar con la causa donando un euro que irá destinado a los programas de salud oftalmológica de Amref Salud África.Aunque en Europa ya no se diagnostican casos de tracoma, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que es la causa de ceguera y discapacidad visual de 1,9 millones de personas. Actualmente, tiene presencia especialmente en los países en vías de desarrollo.La enfermedad se transmite a partir de tejidos, de contacto personal o a través de las moscas que han estado en contacto con mucosas infectadas. Suele estar relacionado con la falta de higiene y es prevenible, puesto que con un simple lavado de cara con agua limpia se puede evitar. Asimismo, también es fácil de tratar mediante una operación quirúrgica y con antibióticos, pero si no se realiza el tratamiento a tiempo, puede llevar a la ceguera.Para eliminar los efectos del tracoma, Amref capacita a profesionales sanitarios locales, suministra equipos médicos básicos, distribuye antibióticos y realiza cirugías en zonas remotas, a veces trasladando a los profesionales sanitarios en avioneta, para minimizar los efectos de la enfermedad.Además, construye y rehabilita puntos de agua y letrinas en las escuelas y sensibiliza sobre el lavado de cara y de manos como acción preventiva para el contagio del tracoma.La campaña hace hincapié en que 'África se está quedando ciega', pero añade que 'si ayudas verán', por lo que hace un llamamiento a la población a decir 'no' a la ceguera evitable en África, ya que, 'un euro puede cambiarlo todo'.