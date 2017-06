Etiquetas

El 95% de los cánceres de piel no melanoma se curan gracias al diagnóstico precoz, según afirmó el doctor Miguel Sánchez Viera, dermatólogo del Instituto de Dermatología Integral (IDEI), con motivo de la celebración del Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, que tendrá lugar el 13 de junio, fecha en la que la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) desarrollará varias actividades.Así lo afirmaron en un debate en el programa ‘Madrid a la Vista’, emitido por Radio M21 y realizado por Servimedia. Durante este espacio, el doctor Viera afirmó que “cada año se diagnostican en España unos 75.000 nuevos casos de cáncer de piel y ya tenemos registros de curación del 95% gracias a la detección precoz. De estos casos, 4.000 son melanomas, el cáncer de piel más agresivo y que afecta a 9 personas de cada 100.000 habitantes”.En cuanto al melanoma, este especialista subrayó que tiene una gran capacidad de llegar a la metástasis y de forma asintomática. “Un lunar con un milímetro de profundidad en la piel es capaz de dar metástasis y sin provocar ninguna molestia, ni picor, ni dolor, por lo que el diagnóstico precoz es vital, ya que si ese lunar mide menos de un milímetro, la curación es casi del cien por cien. Mientras que en otros tipos de cáncer se ha avanzado mucho en el tratamiento farmacológico, en el melanoma tenemos muy pocos medicamentos eficaces para los estadios avanzados”.En este sentido, María Jiménez, afectada de melanoma, subrayó durante su intervención en la mesa de debate que “es fundamental que todo el mundo se haga una dermatoscopia cada año. Esta técnica consiste en hacer fotografías microscópicas de la piel para que dermatólogo pueda estudiar esos lunares de forma gigante. Si lo repetimos cada año, el médico puede controlar la evolución de ese lunar. De hecho, la dermatoscopia me salvó la vida”.Por ello, Esther Díez Muñíz, de la AECC, recordó que “el cáncer de piel es fácilmente prevenible con unas sencillas medidas de protección, ya que tampoco hay que olvidar que el sol es bueno para nuestra salud siempre que lo tomemos de forma adecuada. Por ejemplo, entre las doce de la mañana y las cuatro de la tarde es mejor no exponerse al sol y siempre protegerse con cremas y gorras. De hecho, el 50% de estos tumores se podrían prevenir con una correcta exposición”.Unos cuidados saludables que no sólo deben tenerse en cuenta en el verano, sino también en el invierno. A este respecto, Elisa Cuadrado Bermejo, de la AECC, recordó que “también hay que protegerse en las estaciones de esquí". Con el verano, esta asociación también inicia sus campañas de información para prevenir el cáncer de piel en centros deportivos o piscinas. "La próxima semana instalaremos un autobús en la Plaza de Oriente de Madrid al que se podrán acercar todos los ciudadanos que quieran informarse sobre su tipo de piel o la protección que necesitan”, indicó.