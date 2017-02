EL CONSUMO DE OPIOIDES SINTÉTICOS EN ESPAÑA “ESTÁ CONTROLADO Y NO HAY ABUSO EN SU PRESCRIPCIÓN”

Etiquetas

- Según un experto de la Universidad de Alcalá de Henares. El catedrático de Farmacología de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) Cecilio Álamo ha asegurado este jueves que el consumo de opioides sintéticos en España “está controlado y que no se está produciendo un abuso en su prescripción”.El consumo de estos medicamentos se ha incrementado en los últimos años y algunas fuentes hablan de un aumento del 248% entre 2004 y 2014 del ‘fentanilo’, uno de los que más se recetan. Ante estos datos, el experto en dolor de la UAH aseguró en una nota informativa que este incremento obedece “al alto porcentaje de población que padece dolor crónico, sobre todo dolores articulares de duración prolongada, entre 9 y 11 años”. Este tipo de opioides se utilizan en España para tratar a pacientes con dolor agudo y crónico, así como en anestesias y para pacientes oncológicos. Según Álamo, “un 20% de la población española que camina cada día por las calles padece de dolor crónico y, cuando es agudo, lo que ocurre en un alto porcentaje de los casos, la solución pasa por la prescripción de analgésicos más o menos potentes dependiendo de las patologías”. “Son dolores que producen una pésima calidad de vida, una gran incapacidad de rendimiento laboral y un gran sufrimiento. De hecho, en España, uno de cada 3 pacientes con dolor crónico no oncológico sufre también depresión. Y no es de extrañar porque el dolor produce un estrés continuado”.El profesor de la UAH considera que en España no se está produciendo un abuso en la prescripción de opioides sintéticos. “Las recetas de fentanilo están perfectamente controladas. Hay unas directrices sobre cómo se tienen que utilizar marcadas en 2015 por el Ministerio de Sanidad y, si las seguimos, los problemas van a ser mínimos. Eso sí, hay que educar a los pacientes, enseñarles cómo deben usarlos”.Este experto recordó que los efectos adversos de estos opioides están muy delimitados, ya que cuando la dosis sobrepasa la cantidad recomendada se produce una sedación excesiva que puede producir una depresión respiratoria. Por ello, recomendó ante cualquier duda consultar al médico o el farmacéutico.