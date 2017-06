Más de 1.000 especialistas asisten al Congreso Anual de la Sociedad Española de Patología Digestiva

Etiquetas

Durante los días 10 y 11 de junio el Palacio de Congresos de Madrid acoge al LXXVI Congreso de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), en el que participarán más de 1.000 especialistas que compartirán sus experiencias clínicas y trabajos de investigación.

Este congreso se enmarca dentro de la Semana Española de Patología Digestiva (SEPD) y comienza este viernes con el Curso Práctico de Avances en Endoscopia, Ecoendoscopia y Ecografía Digestiva.

El presidente de la SEPD, el doctor Fernando Carballo, ha declarado que bajo el título 'Juntos en la salud' se puede destacar "que todos los especialistas de digestivo necesitan tener los conocimientos y habilidades que garanticen la vigencia de sus competencias en todo aquello que resulta de interés en la especialidad, y especialmente la Semana de las Enfermedades Digestivas cumple con que la misión científico-docente no solo pueda resultar más atractiva o de interés para unos u otros".

SED también cuenta con la presencia de dos mesas conjuntas de la Asociación Gastroenterológica (AGA), que abarcan temas relacionados con el intestino delgado, colon y páncreas. Por ello esta mesa profundizará sobre el Síndrome de Intestino Irritable, en concreto sobre el beneficio que produce en los pacientes seguir una dieta FODMAP, una dieta baja en oligosáricos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables.

El congreso no solo tratará enfermades digestivas, sino que además cuentan con la formación en exploraciones endoscópicas. Este año ofrecen una zona 'Hans on' donde los participantes pondrán realizar técnicas endoscópicas, que se tratan en humanos, en tejidos biológicos de animales. En concreto mostrarán técnicas resección y hemostasia de lesiones de tubo digestivo, extracción de cuerpos extraños, colocación de prótesis enterales, introducción a la disección submucosa endoscópica, biopsias guiadas por ecoendoscopia, drenaje guiado por USE.

Una novedad con respecto a la edición anterior son la sesiones de endoscopia bariátrica (reducción de estómago), y un puesto dedicado a la información del uso de materiales que se utilizan para esta técnica, la anatomía del endoscopio y los principios básicos, configuración y manejos de electrobisturís.

A parte del doctor presidente de la Fundación Española de Aparato Digestivo (FEAD), el doctor Fernando Carballo, asistirán al congreso el presidente de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva (SEED),el doctor Manuel Pérez-Miranda; el presidente de la Sociedad Española de Ecografía Digestiva (AEED), el doctor Gregorio Castellano, y el presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, el doctor Miguel Ángel Sánchez Chillón.