Etiquetas

Uno de cada 10 españoles sufrirá problemas vocales en algún momento de su vida, es decir, un 9% de la población, según datos de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (Seorl-CCC).La presidenta de la comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución de la Seorl-CCC, Isabel García, indicó que se trata de "una cifra muy alta, pero incompleta, ya que estamos seguros de que hay muchos pacientes más que tienen disfonía y que no lo han consultado".García resaltó que no acudir a una consulta cuando se detecta un problema de voz es un error, ya que "en muchas ocasiones encontramos gente con problemas muy avanzados que si hubieran lo hubieran consultado a tiempo tendrían una solución mucho mejor".Esta representante de los laringólogos indicó que la voz "es un aspecto muy importante de la persona, es una especie de tarjeta de presentación o de huella digital que influye en las relaciones que se tienen con otras personas y en la percepción que se tiene de uno mismo. Además, para algunas personas es su herramienta de trabajo".RIESGO PARA LOS PROFESORESRespecto a las personas que más problemas con la voz tienen, García señaló que, al contrario de lo que se puede pensar, "los cantantes de ópera son los pacientes que menos problemas vocales sufren, ya que se cuidan bastante, acuden a ser valorados al mínimo problema y conocen muy bien la manera correcta de utilizar la voz".Sin embargo, añadió, "los profesores son de los grupos que más problemas tienen, ya que tienen una utilización muy prolongada de la voz, en un ambiente hostil y ruidoso y carecen de esta técnica vocal para prevenir problemas".Este domingo 16 de abril se celebra el Día Mundial de la Voz, que este año lleva por lema 'Por una voz sana'. Un día que según García "quiere promocionar y hacer consciente a la población de la importancia de la voz, para que sepan que cuando detecten algún problema, deben consultarlo con los especialistas".La Seorl-CCC, con motivo de este día, ofrecerá, a través de sus socios, revisiones y exploraciones de la voz gratuitas a los pacientes del 16 al 23 de abril. Además, el 18 de abril, organizará la jornada 'Por una voz sana', una mesa redonda en la que profesionales de diferentes ámbitos relacionados con la voz, entre ellos la actriz Nuria Espert, hablarán sobre la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento de las patologías de la voz.Finalmente, García recomendó para no tener problemas en la voz "una buena alimentación, estar bien hidratado, no fumar, dormir las horas necesarias y por otro lado, aprender la técnica vocal con ayuda de logopedas, una técnica que va desde la posición del cuerpo a la forma de respirar".