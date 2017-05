Pacientes con fibromialgia se quejan de que los médicos no se creen sus dolores porque no existe una prueba diagnóstica

Etiquetas

Pacientes con fibromialgia se han quejado este viernes, en el marco de una jornada por el Día Internacional de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica, de que los médicos no se suelen creer sus dolores debido, entre otros aspectos, a que no existe una prueba que diagnostique la enfermedad.

Se trata de un síndrome crónico que se caracteriza por un dolor constante generalizado y fatiga y del que todavía no se conoce la causa que lo desencadena. En España se calcula que hay alrededor de un millón de afectados, el 90 por ciento mujeres, si bien los pacientes denuncian que sea una patología invisible tanto para la sociedad como mucha parte de la comunidad médica.

"Muchos médicos no se creen lo que te pasa, por lo que en muchas ocasiones se diagnostica la enfermedad por descarte. Además, y al ser una patología que no se ve parece que no existe", ha argumentado la presidenta de la Asociación de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple de la Comunidad de Madrid (Afibrom), Luisa Panadero.

Los profesionales que suelen tratar esta enfermedad son los reumatólogos y neurólogos, si bien en la mayoría de ocasiones se deriva a los pacientes a los servicios de psicología e, incluso, psiquiatría. Por ello, muchos están tomando, además de antiinflamatorios, psicofármacos y antidepresivos, fármacos que "no mejoran" los síntomas y que, incluso, en ocasiones empeoran la enfermedad.

SOBREVIVIR AL DÍA A DÍA

"El día a día de un paciente con fibromialgia se basa en sobrevivir porque no hay una terapia que nos quite los dolores", los cuales suelen cursar en brotes, ha explicado Panadero, para señalar que el hecho de que en ocasiones los pacientes estén mejor y en otras peor hace que sea "muy difícil" obtener la incapacidad laboral.

De la misma opinión se ha manifestado la paciente y coordinadora territorial de UPyD en Castilla-La Mancha, Ana Rosa Quintana, quien ha avisado de que el hecho de que la fibromialgia no mate es otra de las causas por las que está desatendida a nivel administrativo, sanitario y social.

Ahora bien, según han informado, en la inauguración de la jornada, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, se ha comprometido a crear una unidad de referencia en la región y ha mostrado su deseo de inaugurarla antes de terminar la legislatura. Se trata de una de las peticiones "históricas" del colectivo, que ha aplaudido la iniciativa al considerar que puede ayudar a mejorar el abordaje de la enfermedad.