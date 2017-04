Profesionales del H. General de Villalba participan en un proyecto solidario en África

Etiquetas

El proyecto 'Cirugía en Turkana' ha contado con la participación de cuatro profesionales sanitarios procedentes del Hospital General de Villalba (Madrid), una iniciativa solidaria que nació en el año 2004 de la mano de un grupo de cirujanos del Hospital Ramón y Cajal (Madrid) y que pretende prestar todo tipo de ayuda sanitaria en una de las zonas más pobres del planeta.

Este proyecto se ocupa de localizar a los posibles pacientes y hacer una primera selección. Después, se les traslada al Hospital de Lodwar, se intenta llegar a un diagnóstico, operarlos y devolverlos a sus lugares de origen.

"La actividad allí realizada, inicialmente, se dirigía a pacientes de cirugía general y ginecológicos, tanto adultos como pediátricos. Poco a poco hemos intentado abarcar un mayor número de patologías, de modo que en esta campaña por primera vez nos han acompañado dos traumatólogos y una cirujana maxilofacial", ha explicado el anestesista del Hospital General de Villalba y uno de los participantes en el proyecto, Marcos Martínez Borja.

En esta línea, los profesionales sanitarios se ocupan del alojamiento y manutención de los pacientes hasta poder llevarlos a su lugar de origen, además de pagar al hospital las diferentes tasas por las cirugías realizadas.

"Intentamos, dentro de nuestras posibilidades, trasladar patologías complicadas que se pueden tratar dentro de Kenia e, incluso procuramos desplazar a Europa para su tratamiento algún caso especialmente delicado", ha destacado el doctor Martínez.

Además, el doctor ha querido resaltar la satisfacción de la labor que allí se realiza, señalando que "en seis campañas en Turkana he recibido como persona mucho más de lo que he dado como médico. Siempre me sorprende su capacidad para ser felices teniendo tan poco. Incluso, tras años trabajando con ellos, codo con codo, algunos se han convertido en parte de mi familia".

DONACIONES, APORTACIONES Y ACTIVIDADES

Al ser un proyecto autofinanciado, 'Cirugía en Turkana' intenta cubrir los gastos que genera con diferentes donaciones, aportaciones y actividades, como las que se reciben a través del Bar Turkana, situado en el distrito madrileño de La Latina, o como las regatas solidarias patrocinadas por Aproache y Náutica Corcho, entre otras.

"Con esta financiación, se compra material, se paga el desplazamiento y manutención del personal cooperante, las cirugías y los tratamientos de los pacientes, así como sus desplazamientos, manutención y al personal autóctono", ha concluido Martínez.