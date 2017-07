Salud certifica la calidad de todas las unidades del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada

Etiquetas

La Consejería de Salud ha ratificado este viernes la certificación del 100% de las unidades del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, al superar recientemente 12 unidades de esta área el proceso de certificación con la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).

Así, las 21 unidades con las que cuenta el área, tanto de atención hospitalaria como de atención primaria --entre las que se cuentan 20 unidades de gestión clínica (UGC) y la Unidad de Formación Continuada-- disponen ya de este sello de calidad, que reconoce la búsqueda de la excelencia en la atención sanitaria.

A estas certificaciones se añaden, además, las de las unidades interniveles de Farmacia y de Prevención, Promoción y Vigilancia de la Salud, que comparten su labor asistencial con otros centros de la provincia de Granada.

Asimismo, 180 profesionales del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada cuentan con la certificación de sus competencias profesionales y otros 180 se encuentran en proceso, lo que pone en evidencia su alto compromiso en la prestación de unos servicios sanitarios públicos con la máxima calidad .

La viceconsejera de Salud, María Isabel Baena, y la directora gerente del Servicio andaluz de Salud, Francisca Antón Molina, han hecho entrega en el Hospital de Motril de la certificación de calidad a las últimas 12 unidades de esta área sanitaria que han conseguido esta distinción, tras superar el proceso de acreditación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.

Ambas han destacado el esfuerzo de todas las unidades para alcanzar esta certificación y han resaltado el valor del sello de calidad, por cuanto supone un impulso a la mejora de las unidades y un compromiso con la salud de sus pacientes.

Las unidades que han recibido hoy su certificado son las UGC de atención primaria de Motril San Antonio; Albuñol; Ugíjar; Órgiva y Salobreña, así como las UGC de atención hospitalaria de Salud Mental; Anestesiología y Reanimación; Laboratorios; y Cirugía Ortopédica, Traumatología y Rehabilitación, además de la unidad de Formación Continuada del área y dos unidades provinciales de Prevención, Promoción y Vigilancia de la Salud y también de Farmacia.

De manera general, estas unidades han destacado a lo largo de sus diferentes procesos de certificación en la orientación a la obtención de resultados, la evaluación interna de los mismos y la implicación del equipo, todos ellos factores esenciales en la mejora continua y característicos de las unidades que afrontan con éxito un proceso de certificación.

Pero si hay algo que destaca en estas unidades y que suele ser común en las unidades que culminan con éxito sus diferentes procesos de certificación es la implicación de sus profesionales y la orientación a la mejora continua. Como lo es también el esfuerzo en la detección de áreas de mejora como oportunidades para mejorar cada unidad.

En los 12 procesos de acreditación reseñados se han detectado 511 áreas de mejora, que han supuesto importantes procesos de reflexión y de superación, pues un 82% de las mismas se ha superado.

Estas áreas de mejora nacen de la introspección y el análisis, puede que sin pasar por un proceso de acreditación no se hubieran percatado las unidades de que algo no se hacía bien, de ahí la importancia de la certificación no como meta sino proceso y como camino de mejora continua.

La mayoría de unidades que este viernes han recibido el reconocimiento de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía han superado el proceso de certificación con un programa específico dirigido a unidades de gestión clínica del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA).

En la actualidad, un total de 531 centros y unidades sanitarias andaluzas cuentan con el sello de calidad que otorga la Agencia de Calidad Sanitaria y, entre ellos, 377 unidades del SSPA lo han hecho con el programa de certificación de UGC, recientemente renovado.